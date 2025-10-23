Astorga pedalea un año más con la VII October Bike

Leonoticias Jueves, 23 de octubre 2025, 09:35 Compartir

La prueba, organizada por Astorga Running BTT Y con el apoyo del Ayuntamiento de Astorga y diversas empresas colaboradoras, volverá a reunir a decenas de aficionados al ciclismo de montaña en un recorrido tan bonito como asequible.

La salida será a las 10 de la mañana desde el Pabellón Municipal de la Eragudina, junto al campo de fútbol, y el recorrido constará de 56 kilómetros con unos 900 metros de desnivel acumulado. «Es una ruta muy agradecida, nada técnica, con zonas de pinares y senderos muy bonitos, pero accesible para todo el mundo», explican desde la organización. El trazado incluye algunos tramos que ya formaron parte de pruebas como la Vuelta a León, muy apreciados por los ciclistas por su belleza.

Cartel October Bike Astorga

Hasta el momento, la organización cuenta con 160 inscritos, aunque se espera llegar a los 180 participantes, de los cuales una parte destacada alrededor de medio centenar competirán con bicicletas eléctricas (E-bikes), reflejando el auge de esta modalidad.

Durante la prueba habrá avituallamientos sólidos y líquidos, servicio de evacuación con todoterreno, y una ambulancia situada en la meta. Al finalizar, los participantes podrán disfrutar de un pincho de cortesía, duchas en el pabellón municipal y un detalle conmemorativo. También se habilitará un lavadero de bicicletas.

Ampliar October Bike Astorga 2024

La October Bike Astorga nació hace años como una simple quedada entre amigos, impulsada por el grupo Los Lamentables, y ha ido creciendo hasta convertirse en una cita consolidada dentro del calendario ciclista astorgano. »Queremos que no sea solo una carrera, sino una jornada para disfrutar del deporte y del entorno», apuntan los organizadores.

Astorga, además de su entorno natural ideal para el ciclismo, ofrece a los visitantes su rico patrimonio y gastronomía, invitando a los participantes y acompañantes a disfrutar de un día completo en la ciudad.

Las inscripciones están abiertas hasta el jueves por la noche en la web runvasport.es , con un precio de 20 euros. La prueba incluye dorsal, seguro de responsabilidad civil y todos los servicios de la jornada.