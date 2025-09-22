Astorga se convierte en escenario nacional de razas españolas

Irene de Celis Astorga Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:45 Compartir

Astorga acogió este fin de semana a los mejores mastines y criadores del territorio nacional e internacional. Un evento organizado por la Real Sociedad Canina de España (RSCE) en la que se expusieron diferentes ejemplares de razas españolas, en la que se inscribieron ejemplares atendiendo a su funcionalidad y características. El acto recibió cientos de ejemplares de toda España y fue punto obligatorio para el Campeonato de España de Morfología de la RSCE.

El viernes 20 tuvieron lugar cuatro conferencias dedicadas a razas autóctonas —Basati Alaunt, Perro de Pastor Vasco, Perro Leonés de Pastor y Mastín Español— en la Sala de Conferencias de la Biblioteca Municipal en Astorga. Estas conferencias fueron válidas como formación de jueces para futuras convocatorias de examen.

El plato grande fue el sábado 20. Diferentes jueces a nivel nacional premiaron a los ejemplares que destacaron dentro de su grupo según la edad (muy cachorro, cachorro, joven, adulto y veterano), distribuidos en seis rings instalados en el recinto. Las categorías fueron Mejor Ejemplar del Concurso o Best in Show, el ganador absoluto. Además, se otorgaron otros reconocimientos, como Mejor Pareja, Mejor Lote de Cría y Mejor Ejemplar de Razas Españolas, junto con el Concurso de Grupos Étnicos. Entre otras cualidades, los perros deben destacar en el temperamento, la morfología y el estado físico. Los ejemplares que obtienen las máximas calificaciones se convierten en referentes para la cría, contribuyendo a la conservación y mejora de las razas caninas españolas.

