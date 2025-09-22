leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Bombazo en la Cultural: Raúl Llona, destituido
El alcalde de Astorga, Jose Luis Nieto hace entrega del premio al mejor ejemplar de esta edición Ayto Astorga
Publirreportaje

Astorga se convierte en escenario nacional de razas españolas

Este 21 de septiembre Astorga acogió el Campeonato de España de Morfología de la RSCE

Irene de Celis

Irene de Celis

Astorga

Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:45

Astorga acogió este fin de semana a los mejores mastines y criadores del territorio nacional e internacional. Un evento organizado por la Real Sociedad Canina de España (RSCE) en la que se expusieron diferentes ejemplares de razas españolas, en la que se inscribieron ejemplares atendiendo a su funcionalidad y características. El acto recibió cientos de ejemplares de toda España y fue punto obligatorio para el Campeonato de España de Morfología de la RSCE.

El viernes 20 tuvieron lugar cuatro conferencias dedicadas a razas autóctonas —Basati Alaunt, Perro de Pastor Vasco, Perro Leonés de Pastor y Mastín Español— en la Sala de Conferencias de la Biblioteca Municipal en Astorga. Estas conferencias fueron válidas como formación de jueces para futuras convocatorias de examen.

Astorga acogió el Campeonato de España de Morfología de la RSCE Ayto Astorga
Imagen principal - Astorga acogió el Campeonato de España de Morfología de la RSCE
Imagen secundaria 1 - Astorga acogió el Campeonato de España de Morfología de la RSCE
Imagen secundaria 2 - Astorga acogió el Campeonato de España de Morfología de la RSCE

El plato grande fue el sábado 20. Diferentes jueces a nivel nacional premiaron a los ejemplares que destacaron dentro de su grupo según la edad (muy cachorro, cachorro, joven, adulto y veterano), distribuidos en seis rings instalados en el recinto. Las categorías fueron Mejor Ejemplar del Concurso o Best in Show, el ganador absoluto. Además, se otorgaron otros reconocimientos, como Mejor Pareja, Mejor Lote de Cría y Mejor Ejemplar de Razas Españolas, junto con el Concurso de Grupos Étnicos. Entre otras cualidades, los perros deben destacar en el temperamento, la morfología y el estado físico. Los ejemplares que obtienen las máximas calificaciones se convierten en referentes para la cría, contribuyendo a la conservación y mejora de las razas caninas españolas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La investigación parapolicial contra Sánchez pone el foco en la salida de su familia política de León
  2. 2 Aún en verano, a 21 de septiembre... y la nieve ya llegó a León
  3. 3 Las tres viviendas de lujo que están a la venta en León y alfoz
  4. 4 Iñaki Urdangarín, en León para ver el partido de su hijo ante el Abanca Ademar
  5. 5 Un camión que transportaba un bulldozer al incendio de Pendilla se atolla en la cuneta
  6. 6 Bombazo en la Cultural: Raúl Llona, destituido
  7. 7 Nápoles llora la muerte de la Erasmus leonesa: «Eres una estrella que seguirá brillando en el cielo»
  8. 8 Herida tras impactar con el quitamiedos en la León-Asturias
  9. 9 Detienen a una banda itinerante tras perpetrar un robo en un chalé de Villaquilambre
  10. 10 Plazas desiertas en las oposiciones de Secundaria: de la «falta de vocación» a un sistema «obsoleto»

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Astorga se convierte en escenario nacional de razas españolas

Astorga se convierte en escenario nacional de razas españolas