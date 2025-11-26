Astorga brillará este viernes con su nueva iluminación navideña
La Navidad comenzará a brillar en Astorga el viernes 28 de noviembre a las 19:30 horas, con el encendido oficial de la iluminación navideña
Leonoticias
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 09:21
Astorga ya está lista para dar inicio a una de las épocas más especiales del año. El Ayuntamiento de Astorga ha anunciado que el encendido oficial de la iluminación navideña que tendrá lugar este viernes 28 de noviembre, a las 19:30 horas, en la céntrica Plaza Mayor.
El acto, muy esperado por vecinos y visitantes, marcará el comienzo de la programación navideña en la ciudad. La jornada incluirá música en directo, actividades y sorpresas para todas las edades, con el objetivo de crear un ambiente festivo y reunir a las familias en torno al espíritu navideño.
La ciudad estrenará nuevamente su decoración con arcos luminosos, motivos decorativos y un gran pino navideño en la Plaza Mayor, además de la iluminación en distintas zonas y pedanías, que transformarán las calles en un escenario lleno de luz y color, con un importe de 48.000 euros.
El Ayuntamiento invita a toda los ciudadanos y visitantes a participar en este momento simbólico, que cada año se convierte en uno de los eventos más espectaculares del inicio de la Navidad en Astorga.