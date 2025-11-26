leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Encendido iluminación navideña
Publirreportaje

Astorga brillará este viernes con su nueva iluminación navideña

La Navidad comenzará a brillar en Astorga el viernes 28 de noviembre a las 19:30 horas, con el encendido oficial de la iluminación navideña

Leonoticias

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 09:21

Astorga ya está lista para dar inicio a una de las épocas más especiales del año. El Ayuntamiento de Astorga ha anunciado que el encendido oficial de la iluminación navideña que tendrá lugar este viernes 28 de noviembre, a las 19:30 horas, en la céntrica Plaza Mayor.

Plaza Mayor Astorga

El acto, muy esperado por vecinos y visitantes, marcará el comienzo de la programación navideña en la ciudad. La jornada incluirá música en directo, actividades y sorpresas para todas las edades, con el objetivo de crear un ambiente festivo y reunir a las familias en torno al espíritu navideño.

La ciudad estrenará nuevamente su decoración con arcos luminosos, motivos decorativos y un gran pino navideño en la Plaza Mayor, además de la iluminación en distintas zonas y pedanías, que transformarán las calles en un escenario lleno de luz y color, con un importe de 48.000 euros.

Iluminación navideña en Astorga 2024

El Ayuntamiento invita a toda los ciudadanos y visitantes a participar en este momento simbólico, que cada año se convierte en uno de los eventos más espectaculares del inicio de la Navidad en Astorga.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un partido benjamín en León termina con expulsión, insultos y un conflicto entre varios padres
  2. 2 La imagen de Triana Martínez en su salida de la cárcel para disfrutar de su primer permiso
  3. 3 El plan que pide el PP para que León elimine el «tapón» del puente de San Marcos
  4. 4 El Cuponazo de la ONCE deja en León un premio de 40.000 euros
  5. 5 El frente ártico ataca de nuevo y deja más nieve en la montaña leonesa
  6. 6 León se pone guapa para Navidad: de las guirnaldas de estrellas a los cascanueces
  7. 7 El ministro Urtasun desembarca el miércoles en León para rescatar el Teatro Emperador
  8. 8 Sin carretera, sin teléfono y sin televisión: la dura realidad del pueblo berciano Más Bonito de España
  9. 9 Un estudio muestra los 1.200 kilómetros de calzadas romanas en León
  10. 10 Radiografía de una lacra que no cesa en León: una violación cada 14 días y 767 llamadas al 016

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Astorga brillará este viernes con su nueva iluminación navideña

Astorga brillará este viernes con su nueva iluminación navideña