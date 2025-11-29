leonoticias - Noticias de León y provincia

Astorga da la bienvenida a la Navidad con el encendido oficial de sus luces

La Navidad llegó oficialmente a Astorga en la tarde de ayer, cuando la ciudad encendió su conjunto de luces navideñas ante una multitud que llenó la Plaza Mayor

Leonoticias

Sábado, 29 de noviembre 2025, 11:48

El frío habitual de estas fechas no impidió que familias enteras, grupos de amigos y visitantes se reunieran para vivir uno de los momentos más simbólicos del calendario navideño de Astorga.

Plaza de Astorga

Justo minutos antes de la hora prevista las 19.30 horas, la Plaza Mayor de Astorga ya presentaba un ambiente especial,: niños correteando y saltando, abuelos buscando un buen lugar para ver el encendido y los móviles preparados para inmortalizar el instante. Fue cuando el Alcalde de Astorga, José Luis Nieto y la mano del niño más pequeño de la banda musical, que en ese instante amenizaba con música navideña la Plaza Mayor de Astorga; Bruno fue el encargado de dar al botón de encendido de la decoración navideña, a la voz de «tres, dos, uno...»

Banda de música minutos antes del encendido

El encendido reveló la iluminación navideña en toda la ciudad, presidido por un gigantesco árbol situado en el medio de la Plaza Mayor y el comienzo de los fuegos artificiales que parecían salieran del propio ayuntamiento, en ese momentos cientos de cámaras inmortalizaban el momento.

Las calles adyacentes, están decoradas con arcos y motivos navideños que invitan a pasear sin prisa por ellas, disfrutando de la estampa navideña, de los comercios decorados para la ocasión y saboreando un buen chocolate... que por supuesto está «Hecho en Astorga».

Con el encendido, Astorga ha abierto oficialmente su programación navideña, que incluirá propuestas culturales, mercadillos y actividades pensadas para todos los públicos durante las próximas semanas. La luz ya está encendida y ahora le toca brillar a la ciudad.

