La asociación albergue verde lanza un nuevo curso gratuito de horticultura ecológica

El curso contara con prácticas en las instalaciones agroecológicas del Albergue Verde sito en Hospital de Órbigo

Leonoticias Hospital de Órbigo Sábado, 20 de septiembre 2025, 09:25 Compartir

La Asociación Albergue Verde anuncia la apertura de inscripciones para su nuevo curso gratuito de Horticultura Ecológica, que se impartirá en Hospital de Órbigo a partir del 30 de septiembre.

Este programa está diseñado para ofrecer una formación teórico-práctica en el cultivo sostenible de plantas, promoviendo prácticas respetuosas con el medio ambiente.

Crecimiento notable de la agricultura ecológica en León

En poco más de una década, la superficie dedicada a la producción ecológica en la provincia de León se ha multiplicado por más de seis, pasando de 948 hectáreas en 2009 a 6.062 hectáreas en 2020, según datos del Censo Agrario.

Este avance también se refleja en el número de explotaciones certificadas, que casi se ha duplicado en ese mismo periodo: de 74 en 2009 a 138 en 2020, lo que supone un incremento del 86%.

La comarca del Órbigo se caracteriza por su agricultura de regadío, Los cultivos más representativos incluyen el maíz, la alfalfa, los cereales y el lúpulo. La agricultura ecológica en la comarca del Órbigo, en la provincia de León, está experimentando un crecimiento significativo, impulsada por iniciativas locales que promueven prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.

Formación completa en agricultura ecológica

Con una duración total de 90 horas, este Programa Formativo está abierto a cualquier persona interesada en iniciarse en el manejo de cultivos ecológicos, sin necesidad de contar con experiencia previa.

La formación combinará teoría y práctica, y se estructurará en tres bloques de 30 horas cada uno en los que se tratarán aspectos clave como la planificación de la producción hortícola, la fertilización orgánica del suelo, el uso de microorganismos beneficiosos, el aprovechamiento eficiente del agua y estrategias de comercialización ética y responsable.

Esta iniciativa se incluye entre las acciones formativas cofinanciadas por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en el marco del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027. Su objetivo es impulsar la cualificación profesional en el ámbito agrario y promover la innovación y digitalización en el medio rural.

Inscripciones y más información

las clases se impartirán los martes, miércoles y jueves de 16.00 a 21.00 a partir del 30 de septiembre de 2025 de manera teórica en las Aulas del Colegio Sierra Pambley - C/ Sierra Pambley, 10, 24286 Hospital de Órbigo, León y de forma práctica en el invernadero e instalaciones agroecológicas de la Asociación Albergue verde, sita en Av. Fueros de León, 76, 24286 Hospital de Órbigo, León.

El curso está abierto a personas mayores de 16 años, incluyendo jóvenes agricultores, titulares de explotaciones agrarias y forestales, así como cualquier interesado en el sector agroecológico. Al finalizar, los participantes que hayan asistido al menos al 85% de las sesiones recibirán un certificado oficial que acredita su formación en horticultura ecológica.

Las plazas son limitadas, con un cupo de entre 10 y 30 alumnos. Los interesados pueden inscribirse hasta dos días antes del inicio del curso a través del sitio web de Naturgeis.

No desaproveches esta oportunidad.