Ascensores Astura tramita la nueva subvención de accesibilidad para tu edificio

Ascensores Astura lleva mas de una década mejorando la accesibilidad y la comodidad de los ciudadanos de toda la provincia. Especializados en la instalación de todo tipo de ascensores y elevadores, esta empresa leonesa está comprometida no solamente con la seguridad y fiabilidad, sino también con la accesibilidad. No en vano, un ascensor es un elemento indispensable en los actuales edificios al mejorar el acceso y la movilidad en el edificio. Es por ello que, desde la compañía, gestionan y tramitan la nueva subvención de mejora de la accesibilidad de viviendas de 2025 que ha lanzado la Junta de Castilla y León.

Tramitan y gestionan la subvención

La subvención destinada a la mejora de la accesibilidad de viviendas de la Junta de Castilla y León permitirá que particulares y comunidades de vecinos puedan acogerse a este tipo de ayudas y mejorar así la accesibilidad a las viviendas. «Nosotros tramitamos y gestionamos toda la subvención para que los propietarios de las viviendas no tengan que preocuparse de nada. Eso sí, siempre y cuando sea Ascensores Astura los encargados de instalar los ascensores», detalla Francisco, gerente de la compañía leonesa.

Entre las actuaciones subvencionables se encuentran la instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas u otros dispositivos que facilite la accesibilidad universal, así como, la autonomía y vida independiente de personas con movilidad reducida.

Ampliar Ascensor Astura en un edificio Ascensores Astura

Todos los interesados en esta subvención deben cumplir algunos requisitos, entre ellos, que el edificio se haya finalizado antes de 2006, que al menos, un 50 por cien del uso sobre rasante excluido bajos o plantas inferiores si tienen otros usos compatibles, tenga uso residencial de vivienda y que al menos el 50 por cien de las viviendas constituyan el domicilio habitual de los propietarios. No se tendrán en cuenta estos requisitos cuando se trate de un inmueble donde se encuentre el domicilio habitual de una persona con discapacidad física.

El importe subvencionado es de hasta 6.000 euros por vivienda y 60 euros por metro cuadrado de local con un máximo de 50 por cien del coste de la obra. El periodo de presentación abarca del 1 al 31 de diciembre de este mismo año.

Para conocer más información, puedes contactar con la empresa en el teléfono 987 208 809 o en su correo info@ascensoresastura.es. También puedes acudir a su oficina en la calle Santa Ana 37 Bis A4 en León.