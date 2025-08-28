Noche Larga de Astorga, Fiestas de la Encina y Lúpulo al Vaso este fin de semana en la provincia Astorga, Ponferrada o Carrizo de la Ribera serán algunos de los lugares que habrá que visitar para poder disfrutar de los diferentes planes en la provincia

1 Fiestas de Astorga

Las fiestas de Santa Marta se celebran en Astorga hasta el 31 de agosto con un programa de actos que incluye conciertos, presentaciones de libros y actividades deportivas y culturales. Además la noche del sábado será la mítica Noche Larga de Astorga.

2 Fiestas de la Encina

Del 29 de agosto al 9 de septiembre la ciudad de Ponferrada vive sus fiestas patronales con un completo programa de conciertos y actividades para todas las edades.

3 VII Lúpulo al vaso

Desde el viernes 29 al domingo 31 en el parque de La Negrillera, ubicado en pleno centro de Carrizo de la Ribera, tendrá lugar la séptima edición del certamen de cerveza artesana Lúpulo al vaso. Con la participación de ocho cerveceras artesanales, siendo la mayoría de la provincia leonesa y el resto de provincias limítrofes.

4 Feria Patios con Arte

El Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza y Turismo Maragatería vuelven a reunir en torno a sus afamados patios maragatos a más de sesenta expositores que mostrarán buena parte de la tradición artesana que aún se conserva en la zona y otras regiones del país.

A partir de las 17:00 horas del viernes día 29 y hasta el domingo día 31 de agosto a las 19:00 horas se podrá visitar en la localidad de Santa Colomba de Somoza esta feria de artesanía y los patios maragatos tradicionales que alojan las diferentes artes y oficios.

5 Feria de la cerveza 'Alto Cea'

Valderrueda celebrará el próximo viernes 29 de agosto la Feria de la Cerveza 2025 que alcanzará este año su quinta edición y promete volver a reunir a todo el Alto Cea y parte de la Montaña Oriental con la oportunidad de catar más de diez variedades de cervezas internacionales, además de alguna artesanal y leonesa.

6 Fiestas de Gordoncillo

Gordoncillo celebrará sus fiestas del 27 al 30 de agosto. Espectáculo de fuegos artificiales de la mano de Pirotecnia Benavente en Eras de San Roque, verbena amenizada por la orquesta 'Cuarta Calle' en la Plaza Mayor o desfile de cabezudos acompañados por la banda 'La Resaka' son algunas de las opciones.

7 Festival Fin del Verano

El Ayuntamiento de Villablino, a través de su Concejalía de Fiestas, organiza una jornada festivalera para anunciar el fin del verano. Esta celebración tendrá lugar el último sábado de agosto, día 30, en la plaza Luis Mateo Díez, frente a la Casa de Cultura, desde las 12:00 horas hasta las 00:00 horas, con la idea de que, posteriormente, la gente que así lo quiera pueda continuar la fiesta en los locales nocturnos del municipio.

8 Festividad Virgen del Buen Suceso

El Santuario del Buen Suceso de Huergas de Gordón acogerá una celebración que estará precedida por la solemne novena, que en esta ocasión se llevará a cabo del 29 de agosto al 6 de septiembre, ambos inclusive. La novena comenzará diariamente a las 17:45 horas.

9 Proyecciones en la Catedral de León

'Una historia narrada en piedra' es el título de las proyecciones cuyo objetivo es difundir la historia de la Catedral de León, uno de los elementos patrimoniales de mayor relevancia de la ciudad. Será en la propia Catedral el sábado 30 a las 22:45 horas y durará 15 minutos aproximadamente.

10 Proyecciones en San Isidoro

El espectáculo de luz y sonido que se proyecta sobre la fachada de la Real Basilica es obra del francés Xavier de Richemont que narra alguno de los episodios más destacados de la historia del Reino de León, desde la llegada de los romanos hasta la larga lista de reyes de León, pasando por la construcción por parte de los visigodos de los primeros templos cristianos de la ciudad. Las proyecciones en San Isidoro tendrán una duración de unos 15 minutos el día 30 de agosto a partir de las 23:30 horas.