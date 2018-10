Vicente Andrés asegura que el acuerdo de Vestas es un paso intermedio a la espera de un inversor que mantenga la actividad Vicente Andrés / De Miguel Andrés argumentó que en este acuerdo no fue rubricado en su día por la Fundación Anclaje al afectar también a las fábricas de Viveiro y Daimiel ICAL Miércoles, 10 octubre 2018, 20:19

El secretario regional de Comisiones Obreras, Vicente Andrés, aseguró que el acuerdo alcanzado esta tarde por el Ministerio de Industria, los sindicatos y la dirección de Vestas para paliar el impacto del cierre de la planta situada en Villadangos del Páramo es un un paso intermedio «importante» para la búsqueda de un inversor que mantenga la actividad industrial de la fábrica.

Andrés argumentó que en este acuerdo no fue rubricado en su día por la Fundación Anclaje al afectar también a las fábricas de Viveiro (Lugo) y Daimiel (Ciudad Real), «donde nosotros no somos competentes», y por no interferir en la negociación que mantenía abierta el comité de empresa con al dirección de la empresa.

Andrés insistió que se trata de un acuerdo positivo y recalcó que mañana se podría conocer el nombre del grupo inversor interesado en la compra de la planta de Villadangos del Páramo.