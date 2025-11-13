Santa María del Páramo impulsa la creación de 52 parcelas urbanas El Pleno aprueba el proyecto con el objetivo de generar suelo urbano y facilitar el acceso a la vivienda en el municipio

Leonoticias León Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:50 Comenta Compartir

El Pleno extraordinario celebrado ayer en Santa María del Páramo aprobó, con ocho votos a favor del equipo de gobierno de Unión del Pueblo Leonés, dos abstenciones del Partido Popular y una del Partido Socialista, el proyecto de urbanización del sector U1 «La Barrera», un ambicioso plan que permitirá crear 52 nuevas parcelas de uso residencial dotadas con todos los servicios públicos necesarios.

El objetivo principal del proyecto es dar cumplimiento al compromiso electoral de Unión del Pueblo Leonés, respondiendo a la creciente demanda por la falta de suelo urbano disponible que permita a las familias acceder a una vivienda en condiciones adecuadas dentro del municipio.

«Somos conscientes de las dificultades que existen en los pequeños municipios para acceder a una vivienda digna. Con este proyecto damos un paso decisivo para ofrecer suelo urbano con todos los servicios y favorecer que más familias puedan asentarse en Santa María del Páramo», explicó la alcaldesa, Alicia Gallego.

El Sector U1 «La Barrera» se encuentra incluido en las Normas Urbanísticas Municipales como suelo urbano no consolidado de carácter residencial. Con este desarrollo, el Ayuntamiento busca completar el tejido urbano de la localidad, mejorar las infraestructuras existentes y revalorizar el patrimonio municipal, ya que el consistorio es propietario de la mayor parte de los terrenos incluidos en el ámbito de actuación.

El proyecto contempla la urbanización completa de la zona, dotándola de redes de abastecimiento, saneamiento, alumbrado público con luminarias LED de alta eficiencia, telecomunicaciones, energía eléctrica, zonas verdes con césped y arbolado, aceras, aparcamientos y pavimentación de viales, cumpliendo todos los criterios de accesibilidad y sostenibilidad.

El presupuesto base de licitación asciende a 966.000 euros, de los cuales el Ayuntamiento de Santa María del Páramo invertirá 425.000 euros, procedentes de una subvención de la Diputación de León destinada a cubrir parte de los gastos de urbanización.

El desarrollo y la creación de las 52 parcelas saldrán al mercado una vez concluido el proceso de urbanización. La adjudicación de los terrenos se realizará a través de un procedimiento de contratación pública que el Ayuntamiento está ultimando con el objetivo de garantizar la trasparencia y facilitar que los futuros compradores puedan adquirir parcelas listas para construir. «Este proyecto no solo genera suelo urbano, sino que consolida la apuesta de Santa María del Páramo por un modelo de municipio moderno, sostenible y con servicios públicos de calidad. Queremos que cada familia pueda desarrollar su proyecto de vida aquí», subrayó Gallego.

Con esta actuación el Ayuntamiento continua con su línea de trabajo basada en la mejora de infraestructuras, la creación de oportunidades de vivienda y el fortalecimiento de los servicios públicos, reivindicando el papel de los municipios rurales como espacios con futuro y calidad de vida, como fórmula para frenar la despoblación y atraer nuevos vecinos y consolidar un modelo de desarrollo equilibrado.