leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Santa María del Páramo impulsa la creación de 52 parcelas urbanas

El Pleno aprueba el proyecto con el objetivo de generar suelo urbano y facilitar el acceso a la vivienda en el municipio

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:50

Comenta

El Pleno extraordinario celebrado ayer en Santa María del Páramo aprobó, con ocho votos a favor del equipo de gobierno de Unión del Pueblo Leonés, dos abstenciones del Partido Popular y una del Partido Socialista, el proyecto de urbanización del sector U1 «La Barrera», un ambicioso plan que permitirá crear 52 nuevas parcelas de uso residencial dotadas con todos los servicios públicos necesarios.

El objetivo principal del proyecto es dar cumplimiento al compromiso electoral de Unión del Pueblo Leonés, respondiendo a la creciente demanda por la falta de suelo urbano disponible que permita a las familias acceder a una vivienda en condiciones adecuadas dentro del municipio.

«Somos conscientes de las dificultades que existen en los pequeños municipios para acceder a una vivienda digna. Con este proyecto damos un paso decisivo para ofrecer suelo urbano con todos los servicios y favorecer que más familias puedan asentarse en Santa María del Páramo», explicó la alcaldesa, Alicia Gallego.

El Sector U1 «La Barrera» se encuentra incluido en las Normas Urbanísticas Municipales como suelo urbano no consolidado de carácter residencial. Con este desarrollo, el Ayuntamiento busca completar el tejido urbano de la localidad, mejorar las infraestructuras existentes y revalorizar el patrimonio municipal, ya que el consistorio es propietario de la mayor parte de los terrenos incluidos en el ámbito de actuación.

El proyecto contempla la urbanización completa de la zona, dotándola de redes de abastecimiento, saneamiento, alumbrado público con luminarias LED de alta eficiencia, telecomunicaciones, energía eléctrica, zonas verdes con césped y arbolado, aceras, aparcamientos y pavimentación de viales, cumpliendo todos los criterios de accesibilidad y sostenibilidad.

El presupuesto base de licitación asciende a 966.000 euros, de los cuales el Ayuntamiento de Santa María del Páramo invertirá 425.000 euros, procedentes de una subvención de la Diputación de León destinada a cubrir parte de los gastos de urbanización.

El desarrollo y la creación de las 52 parcelas saldrán al mercado una vez concluido el proceso de urbanización. La adjudicación de los terrenos se realizará a través de un procedimiento de contratación pública que el Ayuntamiento está ultimando con el objetivo de garantizar la trasparencia y facilitar que los futuros compradores puedan adquirir parcelas listas para construir. «Este proyecto no solo genera suelo urbano, sino que consolida la apuesta de Santa María del Páramo por un modelo de municipio moderno, sostenible y con servicios públicos de calidad. Queremos que cada familia pueda desarrollar su proyecto de vida aquí», subrayó Gallego.

Con esta actuación el Ayuntamiento continua con su línea de trabajo basada en la mejora de infraestructuras, la creación de oportunidades de vivienda y el fortalecimiento de los servicios públicos, reivindicando el papel de los municipios rurales como espacios con futuro y calidad de vida, como fórmula para frenar la despoblación y atraer nuevos vecinos y consolidar un modelo de desarrollo equilibrado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El bar de un pueblo leonés que se traslada a República Dominicana: «Este país no apoya el emprendimiento»
  2. 2 La emotiva petición de ayuda de una repostera de León que ha perdido la agenda con todos sus pedidos
  3. 3 Dos años de prisión por una agresión sexual grupal a una menor en una localidad leonesa
  4. 4 Una clienta del Imserso denuncia «represalias» de una agencia por quejarse del viaje a Gran Canaria
  5. 5 ¿Cuánto sabes de los influencers de León?
  6. 6 León pone un dique a la falta de taxis y diez nuevos vehículos llegarán a la ciudad
  7. 7 La eclosión urbanística del alfoz de León pasa por Sariegos con 1.200 nuevas viviendas
  8. 8 Herida una mujer tras sufrir un atropello en León
  9. 9 La Policía desaloja a un nuevo okupa de Bodegas Armando tras desatarse un incendio
  10. 10 La estación de bombeo de León que llena una piscina olímpica en dos minutos: así funciona esta joya de la ingeniería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Santa María del Páramo impulsa la creación de 52 parcelas urbanas

Santa María del Páramo impulsa la creación de 52 parcelas urbanas