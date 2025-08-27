Proponen un nuevo nombre para el polideportivo de Santa María del Páramo El equipo de gobierno ha lanzado la propuesta de renombrar esta instalación con el nombre del concejal de Deportes recientemente fallecido Julio Tolón Gómez

El equipo de gobierno de Santa María del Páramo ha propuesto que el polideportivo municipal de la localidad lleve el nombre de Julio Tolón, recientemente fallecido, en reconocimiento a su gran labor como concejal de deportes, para pasar a llamarse 'Polideportivo Municipal Julio Tolón Gómez'.

El pasado día 9 de mayo el municipio de Santa María del Páramo se conmocionó con la noticia del fallecimiento del concejal Julio Tolón Gómez: «Era una persona cercana, dialogante y siempre dispuesta a ayudar a los demás», expresa la alcaldesa de la localidad, Alicia Gallego.

Julio Tolón inició su andadura política hace más de 20 años. Entró a formar parte de la Corporación Municipal junto con Alicia Gallego en el año 2011 y formó parte del equipo de gobierno desde el año 2015, siendo designado primeramente como 2º Teniente de Alcalde y posteriormente como 1º Teniente de Alcalde. Durante esta trayectoria desempeñó sus responsabilidades con dedicación y vocación de servicio. Su implicación en la vida pública y social del municipio ha dejado una huella imborrable.

Julio era un gran aficionado al deporte y, en concreto del fútbol, formando parte activa de la directiva del Club local Atlético Parames durante muchos años, fue titular de la concejalía de Deportes entre otras áreas municipales desde las que impulso diversos torneos y actividades deportivas.

