Del Olmo plantea boicotear a Vestas en Castilla y León «porque nos ha tomado el pelo» La consejera de Economía y Hacienda Pilar del Olmo. / Miriam Chacón La consejera hace esa recomendación «desde un punto de vista moral» ICAL Martes, 4 septiembre 2018, 14:11

«Como consejera que defiendo los intereses de Castilla y León les recomiendo que no compren ni un componente de Vestas; una empresa que nos ha tomado el pelo a Castilla y León y a todos los españoles porque esto no va a quedar aquí». Así de contundente se mostró este martes la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo.

Entrevistada en Onda Cero comentó que la Junta no tiene intención de impedir nada a la multinacional danesa. «Le vamos a facilitar que se quede en Castilla y León pero, hoy por hoy, con la decisión que parece bastante firme de cerrar la planta de León, evidentemente lo que no admite esta comunidad es que los parques eólicos que se puedan instalar en Castilla y León compren componentes de Vestas», dijo.

Del Olmo señaló que ese planteamiento no impide que cada compañía sea libre de actuar como considere oportuno. Ella opina, dijo, desde un punto de mista moral. «No es que lo podamos impedir legalmente pero moralmente... las empresas que compran y que son clientes de Vestas, lo que tienen que hacer en los parques que se instalen aquí... a mí no me gustaría ver un componente Vestas. Por supuesto que se lo recomendaria, digo, desde un punto de vista moral», apuntó.