Majo carga contra Vestas y le reprocha su marcha «por dinero» cuando ha recibido ayudas públicas

Mi más profundo RECHAZO a la decisión de Vestas de cerrar la fábrica de Villadangos. NO HAY RAZÓN QUE LO JUSTIFIQUE. APOYO a los trabajadores en de defensa de sus empleos. Espero que el Gobierno de España y la Junta de CyLeon puedan parar esto. Un durísimo golpe a #leonesp

No hay nada que justifique esta brutal decisión contra LEON. Cientos de empleos no se destruyen con una carta y menos cuando han recibido ayudas públicas de todas las administraciones. NO ES JUSTO. https://t.co/2zC6hV5YXo