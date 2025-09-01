Un incendio de madrugada en Urdiales del Páramo obliga a la actuación de los bomberos El fuego se originó pasada la medianoche de este lunes en torno a las 2:00 horas

Leonoticias León Lunes, 1 de septiembre 2025, 11:52 Comenta Compartir

En el principio del fin de la ola de incendios que ha dejado un mes de agosto para la historia en la provincia de León, los bomberos siguen ejerciendo su labor para hacer frente a los fuegos que siguen apareciendo en diferentes puntos de la provincia.

En este caso, el municipio de Urdiales del Páramo ha sufrido esta madrugada un incendio originado en torno a las 2:00 horas.

Actuación de los bomberos

En busca de sofocar las llamas, se desplazaron hasta el lugar las dotaciones del Servicio de Prevención, Extinción de incendios y Salvamento de la Diputación de León de los parques de Celada de la Vega y Valencia de Don Juan.

El foco, originado en una finca de la localidad, fue sofocado por los propios bomberos desplazados hasta el lugar.