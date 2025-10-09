Denuncian el «trato denigrante» y el «abuso» del despido disciplinario en Coated Solutions El último episodio se produjo en la planta de Villadangos, donde un trabajador con una trayectoria intachable fue sorprendido

Leonoticias León Jueves, 9 de octubre 2025, 13:17

UGT FICA León ha denunciado que Coated Solutions recurre «sistemáticamente» al despido disciplinario como mecanismo habitual para la salida de trabajadores, incluso en casos de simples errores no deliberados. «Lo que debería ser una medida excepcional se ha convertido en una práctica común que vulnera los principios de proporcionalidad y respeto a la plantilla».

El último episodio se produjo en la planta de Villadangos, donde un trabajador «con una trayectoria intachable» fue sorprendido al impedirle la entrada a su puesto de trabajo y notificarle en ese momento un procedimiento sancionador. El trato recibido, calificado por el sindicato de «denigrante», refleja una política de gestión basada «en la prepotencia y el castigo, más que en la comunicación y el diálogo».

UGT FICA ha recordado que el convenio colectivo contempla un régimen de faltas y sanciones que permite corregir errores laborales sin necesidad de recurrir directamente al despido. Sin embargo, la empresa opta por aplicar la «fórmula del látigo» ante cualquier incidencia, en lugar de emplear medidas proporcionales y educativas.

El sindicato denuncia, además, la doble vara de medir: «mientras se sanciona de forma extrema a los trabajadores, se mantienen sin resolver graves deficiencias de seguridad en las instalaciones y operativas que ponen en riesgo a la plantilla».

Para UGT FICA, este abuso del despido sancionador rompe la senda del diálogo social y degrada el clima laboral. Por ello, anuncia que se emprenderán todas las acciones necesarias para frenar estas «decisiones arbitrarias» y garantizar que los procesos disciplinarios se ajusten a la legalidad y a la proporcionalidad que merecen los trabajadores.

