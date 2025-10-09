leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fábrica de Coated Solutions.

Denuncian el «trato denigrante» y el «abuso» del despido disciplinario en Coated Solutions

El último episodio se produjo en la planta de Villadangos, donde un trabajador con una trayectoria intachable fue sorprendido

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:17

Comenta

UGT FICA León ha denunciado que Coated Solutions recurre «sistemáticamente» al despido disciplinario como mecanismo habitual para la salida de trabajadores, incluso en casos de simples errores no deliberados. «Lo que debería ser una medida excepcional se ha convertido en una práctica común que vulnera los principios de proporcionalidad y respeto a la plantilla».

El último episodio se produjo en la planta de Villadangos, donde un trabajador «con una trayectoria intachable» fue sorprendido al impedirle la entrada a su puesto de trabajo y notificarle en ese momento un procedimiento sancionador. El trato recibido, calificado por el sindicato de «denigrante», refleja una política de gestión basada «en la prepotencia y el castigo, más que en la comunicación y el diálogo».

UGT FICA ha recordado que el convenio colectivo contempla un régimen de faltas y sanciones que permite corregir errores laborales sin necesidad de recurrir directamente al despido. Sin embargo, la empresa opta por aplicar la «fórmula del látigo» ante cualquier incidencia, en lugar de emplear medidas proporcionales y educativas.

El sindicato denuncia, además, la doble vara de medir: «mientras se sanciona de forma extrema a los trabajadores, se mantienen sin resolver graves deficiencias de seguridad en las instalaciones y operativas que ponen en riesgo a la plantilla».

Para UGT FICA, este abuso del despido sancionador rompe la senda del diálogo social y degrada el clima laboral. Por ello, anuncia que se emprenderán todas las acciones necesarias para frenar estas «decisiones arbitrarias» y garantizar que los procesos disciplinarios se ajusten a la legalidad y a la proporcionalidad que merecen los trabajadores.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Colegio Leonés deja el edificio de Corredera y La Milagrosa cesará su función educativa
  2. 2 Vegazana despide con silencio, dolor y aplausos a la universitaria fallecida Arancha Barrientos
  3. 3 Tres heridos en menos de una hora en León: un atropello, una colisión y un choque contra una farola
  4. 4 ¿Reconoces a estos leoneses relevantes?
  5. 5 Insisten en abordar una «zona marginal» en pleno centro de León
  6. 6 Detienen a un vecino de León cuando tenía «en el punto álgido» la recogida de marihuana
  7. 7 El prefijo 987, cerca de agotarse: ¿qué pasará después?
  8. 8 Los destinos del Imserso a los que pueden viajar los leoneses
  9. 9 Vecinos de Babia denuncian la presencia de osos en el casco urbano: «Aquí no se vieron nunca»
  10. 10 Qué hacer este puente del Pilar en León: Maldita Nerea, Día de Peñas y Oktoberfest

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Denuncian el «trato denigrante» y el «abuso» del despido disciplinario en Coated Solutions

Denuncian el «trato denigrante» y el «abuso» del despido disciplinario en Coated Solutions