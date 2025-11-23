leonoticias - Noticias de León y provincia

La artista italiana Ornella Vanoni EFE

'Non esisto, non esisto'

Ornella Vanoni murió el viernes a los 91 años

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:02

Queda Mina. Queda Patty Pravo. Queda 'L'appuntamento'. Queda 'Senza fine'. Pero ya no está Ornella Vanoni. Murió el viernes a los 91 años. Como ha seguido cantando, una amiga y yo siempre teníamos la idea ir a verla. Nos daba igual si iba a ser como Juanita Reina en 'Azabache'. El año pasado cantó en las Termas de Caracalla. Y salía en la tele en 'Che tempo che fa', con una sección fija donde decía lo que quería. El ministro de Cultura italiano la ha calificado como una de las artistas italianas más originales y refinadas. Qué voz tan personal. Qué señora de 50 cuando los tenía. Sus canciones son tan nuestras como de los italianos. Me he equivocado tantas veces que ahora ya lo sé. Estoy casi segura de que me estoy equivocando contigo. Aceptar esta cita extraña fue una locura. Pero el deseo de volver a verte es más fuerte que llorar. Cariño, date prisa, no puedo resistirme. Si no llegas, yo no existo. Non esisto, non esisto. No existe.

