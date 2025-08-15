Valencia de Don Juan celebra la XXVIII Feria de Artesanía

LEONOTICIAS Viernes, 15 de agosto 2025, 14:09 Compartir

Este 16 y 17 de agosto, Valencia de Don Juan se convierte en el epicentro de la artesanía leonesa con la celebración de la XXVIII Feria de Artesanía, un evento que reúne a maestros artesanos, talleres en vivo, exposiciones y música para todos los gustos.

Durante todo el fin de semana, el recinto de ExpoCoyanza y las calles de la localidad acogerán una variada programación que combina el saber hacer tradicional con la creatividad más actual. Desde las 12:00 a 15:00 h y de 19:00 a 22:00 h, el público podrá recorrer los puestos de artesanos venidos de diferentes puntos, descubrir técnicas centenarias y participar en talleres participativos, muchos de ellos con plazas limitadas.

La feria abrirá el sábado 16 a las 11:00 h con la inauguración de la exposición «Torneado Creativo», organizada por la Asociación Contornos. No faltarán demostraciones de forja de cuchillería de la mano de Asel González Fernández, talleres de cestería con Luisa Martínez Vázquez, creación de joyas con alambre de alpaca con Dolores Molina Hernández y marroquinería con Andrés Peláez Losa. La música pondrá su toque especial con el concierto de clausura del curso musical en el Quiosco de la Música a las 19:00 h, y la jornada culminará con la velada romántica de «Noches del Castillo», un recital con el tenor Keke Resalt, piano de Alberto Joya y percusión de Carlos Blanco a las 23:00 h.

Ampliar Cartel XXVIII Feria de Artesanía Ayto Valencia de Don Juan

El domingo 17, la actividad continuará con la forja en vivo, una charla sobre el origen y cuidados de los bonsáis impartida por Santiago Martínez Vega, un taller infantil de elaboración de labial con Jazmín Fernández Epelde, la creación de kokedamas para niños y jóvenes con Sandra Guinart Carrizosa y la animada cita Nuestros Mayores Bailan a las 20:00 h.

La entrada a la feria es libre, y para participar en los talleres será necesaria inscripción previa en la caseta del artesano que lo imparte.

Una oportunidad perfecta para disfrutar en familia, aprender de los mejores artesanos y llevarse a casa piezas únicas hechas con corazón.

Horario de la Feria: 12:00-15:00 h / 19:00-22:00 h

16 y 17 agosto, en ExpoCoyanza, de 11:00 a 14:00 h y de 18:00 a 21:00 h

Actos de la XXVIII Feria de Artesanía

Sábado 16 agosto

11:00 h. ExpoCoyanza. Apertura de la Exposición «Torneado Creativo». Organiza: Asociación Contornos.

12:00-15:00 h. Taller demostrativo de Forja de Cuchillería. Artesano: Asel González Fernández.

12:30-14:30 h. Taller en vivo de Cestería. Artesana: Luisa Martínez Vázquez.

13:00 h. Inauguración de la XXVIII Feria de Artesanía.

13:00 h. Taller de Creación de Joyas con Alambre de Alpaca, grupo limitado. Edad: A partir de 8 años. Artesana: Dolores Molina Hernández.

19:00 h. Quiosco de la Música. Concierto de Clausura (Curso Musical): Orquestas y Banda de Música de Valencia de Don Juan.

19:00-22:00 h. Taller demostrativo de Forja de Cuchillería. Artesano: Asel González Fernández.

19:00 h. Taller en vivo de Marroquinería. Artesano: Andrés Peláez Losa.

19:30 h. Taller infantil de cestería, grupo limitado. Edad: A partir de 8 años. Artesana: Luisa Martínez Vázquez.

23:00 h. Auditorio Municipal. Noches del Castillo: «Canciones románticas para enamorados». Tenor: Keke Resalt. Piano: Alberto Joya. Percusión: Carlos Blanco.

Domingo 17 agosto

12:00-15:00 h. Taller demostrativo de Forja de Cuchillería. Artesano: Asel González Fernández.

12:30 h. Charla «Origen y cuidados de los bónsais». Artesano: Santiago Martínez Vega.

13:00 h. Taller infantil «Elaboración de labial», grupo limitado. Edad: A partir de 8 años. Artesana: Jazmín Fernández Epelde.

19:00-22:00 h. Taller demostrativo de Forja de Cuchillería. Artesano: Asel González Fernández.

20:00 h. Taller de Kokedamas, grupo limitado. Edad: 6-14 años. Artesana: Sandra Guinart Carrizosa.

20:00 h. Nuestros Mayores Bailan.