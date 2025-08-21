Mansilla de Las Mulas, es tomate

LEONOTICIAS Jueves, 21 de agosto 2025, 08:21 Compartir

Mansilla de las Mulas vuelve a rendir homenaje a su producto estrella: el tomate. Un fruto único, apreciado y con Denominación de Origen que ha dado fama y sabor a esta villa leonesa. La XXXVI Feria del Tomate llenará de color, aroma y tradición las calles el próximo domingo 24 de agosto de 2025, convirtiéndose en punto de encuentro para vecinos, visitantes y amantes de la buena mesa.

La feria contará además con un completo programa de actividades deportivas, culturales y festivas que se desarrollarán durante el fin de semana, junto con las Quintas Jornadas Gastronómicas del Tomate de Mansilla, en las que varios restaurantes de la villa incluirán en sus menús platos elaborados con este tesoro de la huerta.

El tomate de Mansilla no es solo un producto agrícola: es identidad, orgullo y seña de calidad. Su color, textura y sabor inconfundibles lo convierten en protagonista indiscutible de esta cita, que año tras año atrae a miles de personas. Quien lo prueba, repite, porque la Feria del Tomate es mucho más que un evento agrícola: es cultura, gastronomía y fiesta. Los visitantes podrán disfrutar de competiciones deportivas, lucha leonesa, actividades en el río, música y bailes populares, además de degustar la esencia de la huerta mansillesa en cada plato.

El Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas y la Diputación de León invitan a vecinos y turistas a participar en esta cita única, donde tradición y sabor se dan la mano en honor al único y apreciado tomate de Mansilla.

Cartel Feria del Tomate 2025. Ayto. Mansilla de las Mulas

Programa de la Feria y Jornadas Gastronómicas:

XXVI FERIA DEL TOMATE DE MANSILLA DE LAS MULAS - 24 de agosto de 2025

SÁBADO 23 DE AGOSTO

18.30 H. Fútbol Atlético Mansillés vs Basconia, en la Caldera.

18.00 H. Ninja Warrior IV Interpeñas de Mansilla

21.30 H. Parrillada Atlético Mansillés

23.30 H. Tu jeta me suena y Disco móvil Némesis.

Todo en la Explanada de la Fragua

DOMINGO 24 DE AGOSTO

8.00 H. Distribución de los puestos en la plaza del Grano (sólo se reserva espacio, previa solicitud en el Ayuntamiento, a los que pongan a la venta Tomate de Mansilla o productos de la Huerta)

11.00 H. Apertura de stand del Ayuntamiento y de la Promotora Pro-Denominación de Origen del Tomate de Mansilla.

11.30 H. Lucha leonesa de base. Liga de Verano 2025. Corro de lucha.

12.00 H. Inauguración Oficial de la Feria por las autoridades asistentes. Recogida de muestras para el concurso Tomate de Oro y Plata 2025 y deliberaciones del Jurado Calificador en la Casa de Cultura.

13.30 H. Entrega de premios de Tomate de Oro y Plata.

18.00 H. Descenso del río Esla: 1º premio: 200 / 2º: 150 / 3º: 100 / 4º: 75 / 5º: 50 / 6º: 25 euros.

20.30 H. Hermanamiento con la Comunidad Asturiana de Mansilla de las Mulas. Bollo 'preñao' y sidra. Baile popular con Orquesta Medianoche.

Quintas Jornadas Gastronómicas del Tomate. Ayto. Mansilla de las Mulas

Quintas Jornadas Gastronómicas del Tomate de Mansilla de las Mulas

Días 22, 23, 24, 29, 30 y 31 de agosto de 2025

Información y reservas en:

Alberguería del Camino. Cl. Concepción, 12

T. 636 980 967

El Gallo. Ctra. Cistierna, Km. 17

T. 685 715 363

El Hórreo. Av. Constitución, 87

T. 987 310 130

La Curiosa. Cl. P. José Álvarez, 15

T. 608 880 588

Temas

Mansilla de las Mulas