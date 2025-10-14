Vox presiona al PP para que los leoneses Begoña Gómez y Zapatero comparezcan en la 'comisión Koldo' del Senado Los de Santiago Abascal buscan que el PP les acepte alguno de los más de 30 nombres que proponen para que sean interrogados en esta comisión

Leonoticias León Martes, 14 de octubre 2025, 18:37 Comenta Compartir

Vox ha solicitado al PP que use su mayoría absoluta en el Senado para que incluya a la mujer del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez, y al expresidente socialista del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el listado de comparecientes de la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo'.

Así consta en su propuesta de modificación del plan de trabajo de la comisión de investigación, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que también solicitan diversa documentación.

Los de Santiago Abascal buscan que el PP les acepte alguno de los más de 30 nombres que proponen para que sean interrogados en esta comisión de investigación, aunque muchos de los comparecientes que plantea Vox ya están citados por los 'populares', como es el caso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Además de Sánchez, Vox quiere que comparezcan su esposa, Begoña Gómez; el hijo del exministro José Luis Ábalos, Víctor Ábalos; el ministro para la Transformación Digital, Óscar López; el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero; y el exministro de Defensa y expresidente de Castilla-La Mancha, José Bono.

Vox ya había pedido hace unos meses la comparecencia de Zapatero y Bono tras el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, aunque la mayoría absoluta del PP en el Senado rechazó citarlos a comparecer en esta investigación parlamentaria.