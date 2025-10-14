leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Begoña Gómez y José Luis Rodríguez Zapatero.

Vox presiona al PP para que los leoneses Begoña Gómez y Zapatero comparezcan en la 'comisión Koldo' del Senado

Los de Santiago Abascal buscan que el PP les acepte alguno de los más de 30 nombres que proponen para que sean interrogados en esta comisión

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 14 de octubre 2025, 18:37

Comenta

Vox ha solicitado al PP que use su mayoría absoluta en el Senado para que incluya a la mujer del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez, y al expresidente socialista del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el listado de comparecientes de la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo'.

Así consta en su propuesta de modificación del plan de trabajo de la comisión de investigación, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que también solicitan diversa documentación.

Los de Santiago Abascal buscan que el PP les acepte alguno de los más de 30 nombres que proponen para que sean interrogados en esta comisión de investigación, aunque muchos de los comparecientes que plantea Vox ya están citados por los 'populares', como es el caso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Además de Sánchez, Vox quiere que comparezcan su esposa, Begoña Gómez; el hijo del exministro José Luis Ábalos, Víctor Ábalos; el ministro para la Transformación Digital, Óscar López; el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero; y el exministro de Defensa y expresidente de Castilla-La Mancha, José Bono.

Vox ya había pedido hace unos meses la comparecencia de Zapatero y Bono tras el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, aunque la mayoría absoluta del PP en el Senado rechazó citarlos a comparecer en esta investigación parlamentaria.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Black Friday dará paso a la apertura de una conocida marca en Ordoño II
  2. 2 Atropellan a una mujer de 64 años que cruzaba por un paso de cebra en León
  3. 3 Del Ejido a Santa Ana, y con tinta invisible: consejos para evitar que te roben en casa
  4. 4 Un arrollamiento en Valladolid provoca importantes retrasos en la línea de AVE Madrid-León
  5. 5 La gran piscina para aprender a pescar regresa a la plaza Mayor de León
  6. 6 El balón parado castiga a la Cultural
  7. 7 La costura, un oficio con historia que lucha por no desaparecer
  8. 8 El Gobierno entiende «perfectamente» que León está en su «derecho legítimo» de constituirse como autonomía
  9. 9 El barrio «más puntero» de la capital berciana, abandonado: «Ponferrada no es Ponferrada, es Ponfenada»
  10. 10 Herido un motorista tras chocar contra un coche en León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Vox presiona al PP para que los leoneses Begoña Gómez y Zapatero comparezcan en la 'comisión Koldo' del Senado

Vox presiona al PP para que los leoneses Begoña Gómez y Zapatero comparezcan en la &#039;comisión Koldo&#039; del Senado