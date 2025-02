El Supremo vuelve a frenar el intento de los Franco de paralizar la exhumación

Mateo BalIn Madrid Martes, 22 de octubre 2019, 13:41 | Actualizado 16:38h. Comenta Compartir

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de reposición presentado por los nietos de Francisco Franco contra la providencia de 10 de octubre de 2019. Esta resolución declaró, en contestación a la Abogacía del Estado, que su sentencia firme sobre este asunto era «título legítimo» para acceder a la Basílica del Valle de los Caídos y exhumar los restos de Franco.

Los familiares impugnaron la providencia al considerar que vulneraba la inviolabilidad de la Basílica ante la negativa del Prior Administrador, Santiago Cantera, a autorizar la entrada para llevar a efecto los acuerdos del Consejo de Ministros en su día recurridos.

En un auto, el alto tribunal responde que «la resolución ahora cuestionada no infringe la inviolabilidad de la Basílica y la ulterior negativa del Prior Administrador no introduce ningún elemento nuevo, una vez que se ha afirmado que la exhumación no es contraria al artículo 1.5 del Acuerdo con la Santa Sede sobre Asuntos Jurídicos, que -debemos reiterarlo- garantiza la inviolabilidad de los lugares de culto de acuerdo con las leyes».

Agrega la Sala de lo Contencioso-Administrativo que «precisamente son conformes con las leyes y ninguna lesión causan a los derechos fundamentales invocados por los recurrentes los acuerdos del Consejo de Ministros, según hemos explicado. Por eso, tuvimos por decaída la inicial negativa del Prior Administrador y, por esa misma razón, la nueva carece de fundamento y no puede ser obstáculo ya a su ejecución en virtud de una sentencia firme».

«En fin -concluye el auto-, nada de cuanto acabamos de decir es desconocido para los recurrentes pues está explicado en la sentencia».

Contraataque judicial

De forma paralela, representantes de la Fundación Francisco Franco han presentado en un juzgado de Madrid un escrito en el que piden la «medida cautelarísima de suspensión» de la licencia del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que permitirá exhumar este jueves los restos del dictador.

En un escrito presentado en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 13 de Madrid explican que realizan esta solicitud «ante la inminente ejecución» de la exhumación «dada la maquinaria pesada que se está depositando en el entorno de la basílica del Valle de los Caídos y que se ha cerrado el acceso al público».

Alegan que dicha «medida cautelarísima» es necesaria para evitar que pierda su objeto el recurso que presentaron en este juzgado contra las obras amparadas por la licencia municipal concedida para la exhumación.

Este recurso se ha interpuesto después de que otro juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, el número 3, del juez José Yusty, archivara el jueves pasado el procedimiento tramitado a raíz del recurso de la familia Franco contra la licencia municipal.

El juez José Yusty adoptó esta decisión después de que el Tribunal Supremo desestimara el recurso de la familia Franco contra la exhumación acordada por el Gobierno.

Ahora, tras anunciar el Gobierno que la exhumación tendrá lugar el jueves representantes de la Fundación Francisco Franco realizan este nuevo intento de paralizarla, en otro juzgado madrileño.

Más información Un año para exhumar a Franco, la cronología de un proceso inacabado

Un año para exhumar a Franco, la cronología de un proceso inacabado