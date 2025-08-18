leonoticias - Noticias de León y provincia

Urgente León y Ponferrada saldrán esta tarde a la calle para exigir «actuaciones ya» frente a los incendios
El presidente del Gobierno en su vistia al Centro de Coordinación Operativo contra los incendios de Ourense EP

Sánchez visitará mañana Extremadura por el incendio de Jarilla

El líder del Ejecutivo acudirá al Puesto de Mando Avanzado para conocer de primera mano la situación

C. P. S.

Lunes, 18 de agosto 2025, 16:07

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará este martes a Extremadura para conocer sobre el terreno la evolución del incendio forestal de Jarilla, en la provincia de Cáceres, según han informado fuentes de Moncloa. Está previsto que el líder del Ejecutivo acuda al Puesto de Mando Avanzado para ver y evaluar de primera mano la situación. Una visita que se producirá dos días después de que acudiese al Centro de Coordinación Operativo contra los incendios en Ourense.

En Extemadura, la situación no mejora y el fuego ha devastado ya 30.000 las hectáreas, con 315 kilómetros de perímetro. De hecho, el fuego de Jarilla es uno de los focos que más preocupa ahora mismo a las autoridades. Según las mediciones realizadas hasta el momento, el incendio ha calcinado ya cerca de 12.000 hectáreas y supera ya los 130 kilómetros de perímetro. Casas diseminadas en la ladera norte en los términos municipales de Navaconcejo, Cabezuela del Valle, Jerte y Tornavacas han tenido que ser evacuadas la pasada noche por este incendio.

La compleja situación que se vive en esta región del país ha llevado a que un destacamento «importante» de Alemania, compuesto por 65 personas y más de 20 vehículos, se sume a partir de la tarde de este lunes, 18 de agosto, a las labores de extinción. Se sumarán a las 20 patrullas, a 100 personas de la base de Bótoa, a la maquinaria pesada a disposición de la UME, a más de 200 servicios de la Guardia Civil y a más de 220 personas de la UME que se encuentran ahora mismo trabajando en el incendio.

