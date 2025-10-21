leonoticias - Noticias de León y provincia

Salvamento Marítimo rescata en Canarias a personas de origen subsahariano. EFE

Rescatadas más de 200 personas en patera en los archipiélagos baleares y canarios

Hasta nueve flotas con gente de origen magrebi y subsahariano fueron encontradas por los equipos de rescate en los últimos días

C.P.S.

Martes, 21 de octubre 2025, 12:12

Más de 100 personas de origen subsahariano, que iban en patera, fueron rescatadas en las inmediaciones del archipiélago canario y balear en las últimas 24 horas. La llegada de estas personas que huyen de sus países natales cada vez es más frecuente y en el caso de Baleares, ya es el segundo día consecutivo en el que el Servicio Aéreo de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo tienen que intervenir. El pasado domingo y lunes fueron rescatadas dos pateras que reunían en total a 28 personas con rasgos magrebíes a tan solo dos millas de la isla de Formentera.

También el lunes se rescataron a mediodía a 25 navegantes más a 35 millas al sur de Cabrera. Para esta operación tuvo que implicarse, además, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia -Usecic-. En esta misma ubicación se ayudó también a una patera subsahariana a primeras horas de la tarde con un número similar de personas. La previsión para este martes es que haya alguna embarcación más y los equipos de rescate se encuentran vigilando la zona para salvar más vidas.

En el otro archipiélago español, el canario, el tráfico marítimo de inmigrantes mayor y desde el pasado jueves han ayudado hasta a cinco flotas en las que había casi 200 personas en total. La más reciente y de mayor capacidad tuvo lugar por la tarde del lunes en las proximidades de la isla de Gran Canaria gracias a la intervención de la guardamar Urania de Salvamento Marítimo. El encuentro fue con una neumática que traía 62 migrantes, entre ellos 16 mujeres y dos menores.

Los inmigrantes fueron trasladados hasta el muelle de Arguineguín, en Mogán, donde estuvieron asistidos por el dispositivo sanitario de la zona. Seis personas han sido enviadas a un centro hospitalario, dos de ellas con dolencias moderadas y cuatro por protocolo para su valoración. El mismo proceso tuvieron que seguir los 55 encontrados el jueves a 83 kilómetros al este de Lanzarote o los 38 del viernes en Fuerteventura. Los 62 de Lanzarote del sábado cierran la lista de rescates de la última semana, en las que en su mayoría son de origen magrebí, aunque con un porcentaje elevado también de la zona austral al desierto del Sáhara.

