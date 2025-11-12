En directo | García Ortiz afirma que movilizó a la Fiscalía para desbaratar el «intento de intoxicación» del jefe de gabinete de Ayuso

15:30

Sin duda, el borrado de sus dispositivos y su intervención para desmentir el bulo de que era la Fiscalía la que había propuesto un acuerdo a González Amador van a centrar buena parte de la intervención de García Ortiz, quien siempre haber negado estar detrás de la filtración del famoso mail, limitando su actuación a la redacción de la nota de prensa de la mañana del14 de marzo, en la que se desmentía el bulo, pero sin revelar ya ningún secreto porque el contenido de ese correo ya se había publicado para entonces.