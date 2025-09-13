Utilitario muy habitable y de gran autonomía

Manu Cortés Sábado, 13 de septiembre 2025, 08:15 Comenta Compartir

BYD, líder mundial en vehículos enchufables y baterías eléctricas, ha iniciado la comercialización en el mercado europeo su modelo urbano eléctrico Dolphin Surf que combina un diseño deportivo con un habitáculo espacioso y repleto de innovadoras tecnologías, lo que lo convierte en una de las opciones más competitivas en el segmento de los utilitarios eléctricos.

El nuevo BYD Dolphin Surf Active tiene un precio de venta al público de 19.990 euros (11.780 euros con las campañas de descuento y por financiación con la marca y el Plan MOVES III con achatarramiento), la versión Boost de 23.990 euros (15.780 euros con las campañas) y la Comfort de 26.490 euros (18.280 euros con campañas). Al igual que todos los modelos de BYD, cuenta con una garantía del fabricante de 6 años o 150.000 km, una garantía de 8 años o 200.000 km para una capacidad de la batería de al menos el 70%, así como una garantía de 8 años o 150.000 km para el motor eléctrico.

Con 4 metros de longitud, 1,72 m de anchura y 1,59 m de altura, sus dimensiones y una conducción ágil lo convierten en el vehículo adecuado para circular por las estrechas calles de la ciudad y maniobrar en pequeños espacios de aparcamiento. Sin embargo, la nueva carrocería 3.0 de BYD permite ofrecer un espacio en el habitáculo y una capacidad de maletero comparables a la de los coches del segmento superior.

Ampliar

En la parte delantera los faros, que en su forma interna están compuestos por seis bandas luminosas anguladas, presentan líneas limpias y definidas. La parte trasera del Dolphin Surf incorpora un spoiler trasero que prolonga la línea del techo optimizando el flujo de aire y mejorando la eficiencia aerodinámica. A esto se suma una franja de luz de lado a lado -una novedad en su categoría- que también refuerza visualmente la anchura del vehículo.

La batería del Dolphin Surf utiliza la química de fosfato de hierro y litio para ofrecer mayores niveles de durabilidad y seguridad que las baterías tradicionales de vehículos eléctricos, sin emplear cobalto. En el Dolphin se ofrecen dos capacidades de batería: 30 kWh (versión Active) y 43,2 kWh (versiones Boost y Comfort), que proporcionan hasta 322 kilómetros de autonomía. En uso exclusivamente urbano, la autonomía puede alcanzar hasta 507 kms, lo que demuestra que una sola carga puede ser suficiente para cubrir varias semanas de trayectos diarios.

El Dolphin Surf está disponible con diversas opciones de motorización, siempre con tracción delantera. La versión de acceso Active combina una batería de 30 kWh con un motor de 65 kW (88 caballos), lo que permite una aceleración de 0 a 100 km/h en 11,1 segundos. La versión Boost, la de mayor autonomía, incorpora el mismo motor pero con una batería de 43,2 kW, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 12,1 segundos. Por su parte, la versión tope de gama Comfort combina la batería de mayor capacidad con el motor más potente de su categoría, con 115 kW (156 CV) de potencia y 220 newton-metro de par-motor, para acelerar de 0 a 100 km/h en 9,1 segundos. El Dolphin Surf admite potencias máximas de carga en cargadores rápidos en corriente continua (CC) de 65 kW (Active) y 85 kW (Boost y Comfort), por lo que la capacidad de la batería, puede pasar del 10% al 80% del estado de carga en apenas 30 minutos. La carga en corriente doméstica alterna trifásica de 11 kW es de serie en toda la gama, lo que permite una carga completa desde el 0% en 3,5 horas (Active) o en 5 horas (Boost y Comfort).

Ampliar

El BYD Dolphin Surf combina un diseño compacto con una amplia distancia entre ejes, que con 2,50 metros es equiparable a la de vehículos más grandes, lo que garantiza un amplio espacio interior para que cuatro ocupantes viajen cómodamente. Los asientos deportivos delanteros están diseñados para ofrecer confort en trayectos largos y sujeción cuando el conductor exprime la agilidad y maniobrabilidad de este modelo; según el nivel de acabado los asientos pueden contar con ajuste eléctrico y calefacción. La capacidad del maletero estándar del BYD Dolphin es de 308 litros, superior a la de muchos modelos más grandes, y puede ampliarse hasta 1.037 litros cuando se abaten los asientos traseros.

Todas las versiones del Dolphin Surf cuentan con la característica pantalla táctil con rotación eléctrica (modos vertical y horizontal) de 10,1 pulgadas (25,6 cm) de BYD, que incorpora la última interfaz de usuario de la marca (incluida una barra de accesos directos personalizable permanente y control por gestos con tres dedos para la climatización), así como conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. También forma parte del equipamiento de serie un sistema de control por voz que se activa a través del comando «Hi BYD», y que permite acceder a muchas funciones clave sin retirar las manos del volante.

El habitáculo cuenta con airbags para el conductor y el acompañante, así como airbags laterales de cortina y airbags laterales en los asientos delanteros. Todas las versiones del Dolphin Surf incorporan de serie sistemas de asistencia a la conducción (ADAS) que incluyen control de velocidad de crucero inteligente, frenado automático de emergencia, asistente de salida del carril y control inteligente de las luces de carretera. La versión Comfort, la más alta de la gama, incorpora cámara de aparcamiento de 360 grados, faros LED, cristales traseros de privacidad, iluminación inferior en los retrovisores exteriores, asientos delanteros calefactados y carga inalámbrica para smartphones.

Ficha técnica BYD Dolphin Surf Active

Ficha técnica BYD Dolphin Surf Active

Motor: eléctrico 65 kWh (88 caballos)

Batería: 30 kWh

Tracción: Delantera

Velocidad: 150 km/h.

0-100km/h: 11,1 segundos

Autonomía: 356 kilómetros en uso urbano

Plazas: Cuatro

Largo: 3,99 m. Ancho: 1,72 m. Alto: 1,52 m.

Maletero: 308 litros

Etiqueta DGT: CERO

Precio: Desde 11.780 euros (con descuentos)

Temas

Aparcamiento

Motor