leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Intercambio automático de baterías P.F.

Llega la revolución en la recarga de coches eléctricos: baterías listas en 5 minutos

N. S.

Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:00

Ya está en Madrid un tipo de recarga de coches eléctrico pionera. Inaugurada en varias estaciones de Repsol, se trata de un «sistema» de intercambio automático de baterías, una tecnología que promete reducir el tiempo de recarga a solo cinco minutos. En realidad, se trata de cambiar una batería descargada por otra completamente cargada. Según informó Repsol, se trata de una tecnología desarrollada por la compañía Ample que permite optimizar la operación de flotas eléctricas y reduce significativamente los tiempos de carga, en colaboración también con Stellantis y Free2move.

Las estaciones de intercambio de baterías ligeras de Ample pueden desplegarse en áreas públicas en tan solo tres días, lo que permite una infraestructura rápidamente escalable capaz de satisfacer la demanda de los conductores.

Cuando un vehículo eléctrico habilitado para Ample se acerca a la estación, esta reconoce inmediatamente el vehículo. Una vez estacionado, el conductor inicia el intercambio de batería desde la aplicación móvil, resultando en una batería completamente cargada en menos de cinco minutos.

La solución de intercambio modular de baterías de Ample está diseñada para ser rápida y rentable, minimizando así el tiempo en que los vehículos eléctricos están fuera de servicio, así como los impactos financieros relacionados. La tecnología de baterías de Ample estaría disponible para los clientes de vehículos eléctricos bajo un servicio de suscripción. Este enfoque reduciría el coste total inicial del vehículo, además de permitir al cliente beneficiarse siempre de la última tecnología en baterías, aumentando efectivamente la autonomía y la vida útil del vehículo eléctrico.

De forma inicia, el despliegue de este sistema de intercambio automatizado de baterías contará con tres ubicaciones diferentes en estaciones de servicio de Repsol en la Comunidad de Madrid: en el Barrio de Montecarmelo, ya operativa y abierta al público; en la Avenida de Andalucía, que se encuentra en fase final de instalación y comenzará a operar en las próximas semanas; y en Barajas, aunque esta estación todavía está en fase preliminar.

Además, Ample ya ha instalado una estación en la calle Manuel Luna, que complementa actualmente la red de intercambio de baterías en la capital.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una flota de coches de alquiler dispara las ventas de una marca en León
  2. 2 Detienen al presunto autor del apuñalamiento a un joven de 26 años en Santa María del Páramo
  3. 3 Un grafiti de La Bañeza se convierte en la tercera mejor obra de arte urbano del mundo
  4. 4 Atropellan a una joven de 18 años en un paso de cebra de la Universidad de León
  5. 5 Los titulados universitarios viven en el centro y en Armunia se quedan en el graduado escolar
  6. 6 Dos heridos en un accidente en San Andrés del Rabanedo
  7. 7 Reparte 500.000 euros con un rasca: «Me dicen que soy como la Manolita, pero de Mansilla»
  8. 8 Protestas en la salida y viento en la meta: amenazas a la etapa de El Bierzo
  9. 9 La publicidad de Galicia tumba al Camino de Santiago en León: «España ya no peregrina»
  10. 10 La pequeña pedanía de 67 vecinos que aprueba la moción por la autonomía de la Región Leonesa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Llega la revolución en la recarga de coches eléctricos: baterías listas en 5 minutos

Llega la revolución en la recarga de coches eléctricos: baterías listas en 5 minutos