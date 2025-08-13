Alfa Romeo Grand Sport Quattroruote: una oda a la nostalgia neo retro

J. Bacorelle Miércoles, 13 de agosto 2025, 10:59 Comenta Compartir

Hace seis décadas, mientras el mundo del automóvil avanzaba hacia diseños cada vez más futuristas, Alfa Romeo lanzó un vehículo que miraba al pasado con profunda admiración.

El Grand Sport Quattroruote, que ahora celebra su 60º aniversario, fue un ejercicio de nostalgia único y un precursor de la tendencia «neo retro» que hoy domina el mercado de los modelos especiales. Este roadster no fue solo un coche; fue una declaración de intenciones pensada para un público muy específico.

En los años 60, la sociedad experimentaba una transformación radical. El automóvil ya no era solo una herramienta, sino un símbolo de estatus y libertad, y la nostalgia por la elegancia de los deportivos de preguerra comenzaba a consolidarse entre los coleccionistas y los puristas.

En este contexto, el Grand Sport Quattroruote nació de una colaboración entre Alfa Romeo y el carrocero Zagato, inspirada en un artículo que recordaba el mítico Alfa Romeo 6C 1750 de los años 30.

No buscaba ser un coche de masas, sino una joya de colección para aquellos que apreciaban la belleza clásica combinada con un rendimiento moderno.

Para lograr este equilibrio, el vehículo combinó un diseño que evocaba la época dorada del automovilismo con la tecnología del momento. Aunque conservaba elementos estéticos como los frenos de tambor en homenaje a su antecesor, su chasis y su motor longitudinal de 1.570 c.c. y 92 CV provenían directamente del popular Giulia Ti, un modelo tecnológicamente avanzado.

Con solo 92 unidades producidas entre 1965 y 1967, y tras su debut en el Salón de Nueva York, el Alfa Romeo Grand Sport Quattroruote se consolidó como un exclusivo objeto de deseo, una pieza de culto que demostró que el pasado podía convivir con las prestaciones del presente, creando una leyenda.