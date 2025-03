Alerta por nieve y lluvia: estos son los consejos de la DGT

Patxi Fernández Jueves, 13 de marzo 2025, 16:42 Comenta Compartir

Las lluvias afectarán en las próximas horas a la zona sur de la Península. En estas zonas evitar coger el coche, no circular por zonas potencialmente inundables, evitar entrar en cauces o zonas de agua en movimiento. Además la DGT alerta de la presenciad e precipitaciones importantes en forma de nieve durante el fin de semana.

Por eso este organismo recuerda nuevamente a los conductores que, antes de iniciar su viaje por carretera, consulten las previsiones meteorológicas y el estado en el que se encuentran las vías, así como disponer de cadenas por si su utilización fuera necesaria para circular o llevar instalados neumáticos de invierno o de todo tiempo en aquellas zonas donde hay previsiones de nieve.

Como en ocasiones anteriores en los casos de que la nieve afecte a la circulación de las carreteras, la Dirección General de Tráfico, para garantizar la fluidez y la seguridad vial, podrá establecer una serie de medidas, como restricciones a la circulación de vehículos pesados y a otros vehículos que no cuenten con neumáticos de invierno, todo tiempo o cadenas. También se limitará la velocidad de circulación y prohibir adelantamientos, estableciendo cortes totales preventivos y realizando un seguimiento obligatorio de desvíos alternativos.

Tráfico también tiene preparado para su funcionamiento los 32 desvíos automatizados y vigilados para el embolsamiento de camiones, para activarlos si fuera necesario.

Ante esta situación, es conveniente recordar algunas recomendaciones que, aunque conocidas no siempre se realizan, ayudan a circular con seguridad y a trabajar a los operarios del mantenimiento de la vialidad de las carreteras.

Los colores de la nieve

Ante esta situación es indispensable conocer los colores de la nieve y sus condiciones de circulación.

Ampliar Los colores de la nueve según la Revista DGT F. P.

Nivel verde: El color verde significa prudencia.- Comienza a nevar. Aunque la circulación no se ve afectada, conviene extremarla prudencia. Se recomienda no sobrepasar la velocidad de 100 kilómetros por hora en autopistas autovías y de 80 kilómetros por hora en el resto de las carreteras. Los camiones deben circular por el carril derecho y no deben adelantar.

Nivel amarillo: El color amarillo significa precaución. La calzada empieza a cubrirse de nieve. En este nivel no se permite circular a los camiones y vehículos artículados. Los turismos y autobuses no deberían rebasar la velocidad de 60 kilómetros por hora.

Nivel rojo: El color rojo significa que la circulación es muy difícil. La calzada se encuentra completamente cubierta de nieve. En esta situación, que se da con más frecuencia en puertos de montaña, la circulación sólo es posible haciendo uso de las cadenas u otros dispositivos autorizados. La velocidad a la que como máximo se recomienda circular es de 30 kilómetros por hora. No se permite la circulación de autobuses, camiones y vehículos articulados.

Nivel negro: Significa que la carretera está intransitable. La carretera se encuentra intransitable para cualquier tipo de vehículo. Existe un claro riesgo de quedar inmovilizado en la carretera.

• Dejar libre el carril izquierdo para permitir el paso de vehículos de conservación de carreteras y quitanieves.

• Prestar atención a la señalización en los paneles de mensaje variable y a las indicaciones de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

• Extremar la precaución cuando se circule por las áreas y vías afectadas por esta previsión, así como disponer de los medios y equipamiento adecuado para transitar en condiciones de seguridad, entre ellas cadenas o neumáticos de invierno

Previsión del tiempo

Según la previsión de la AEMET, el periodo más adverso de nevadas se producirá desde esta tarde y durante todo el día de mañana en zonas de las provincias de Cantabria, León, Asturias, Burgos, Navarra, Huesca, Lleida, Soria, La Rioja, Segovia, Madrid, Guadalajara; Cuenca y Teruel.

Las precipitaciones pueden afectar a la circulación no solo de las vías comarcales y locales, sino a las carreteras de alta capacidad -autopistas y autovías, de ahí que sea imprescindible conocer el estado de las carreteras antes de emprender un viaje.

A estas horas son varias las carreteras secundarias afectadas por la nieve, ninguna de ellas de alta capacidad, en las provincias de Granada, Asturias, Salamanca y Navarra, una información que se puede consultar en detalle y en tiempo real través de varios canales que pone a disposición la DGT como son los boletines informativos en emisoras de radio, en redes sociales: X @DGTes y @informacionDGT; en su página web www.dgt.es y en el teléfono 011.

Además, esta información totalmente actualizada está accesible para los proveedores de información de tráfico (navegadores) en el punto de acceso nacional de información de tráfico (https://nap.dgt.es/).