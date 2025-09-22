SUV premium con precio accesible: Baic trae a España el nuevo X55

Patxi Fernández Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:40 Comenta Compartir

El segmento de los SUV compactos en España recibe a un nuevo y competidor recién llegado de China: el BAIC X55. Las primeras unidades de este vehículo, importado por Grupo Invicta, ya están siendo entregadas a sus clientes.

Con un precio de lanzamiento de 31.995 euros, que se reduce a 28.995 euros si se opta por la financiación, el X55 busca revolucionar el segmento ofreciendo prestaciones premium a un coste muy competitivo.

Este BAIC X55, un SUV de 4,6 metros de longitud, destaca por un diseño aerodinámico con un exterior en el que sobresalen elementos como sus faros finos con luces de día en forma de flecha, los tiradores de las puertas encastrados y un alerón deportivo de dos piezas.

En su interior, con cinco plazas disponibles, domina un gran techo acristalado de 0,81 metros cuadrados que proporciona una gran sensación de amplitud y que, además, se cierra automáticamente en caso de lluvia.

Ampliar Ficha técnica: Motor: Gasolina TGDi, 4 cilindros en línea con 177 CV Consumo: 8 l/100 km Prestaciones: 200 km/h velocidad máxima Largo/ancho/alto (en metros): 4,62/1,88/1,68 Precio: desde 31.995 euros (financiado desde 28.995 euros)

Por si había dudas acerca de su mecánica, monta un motor turboalimentado de 1.5 litros ofrece una potencia de 177 CV y un par máximo de 305 Nm, cifras que lo sitúan por encima de muchos de sus rivales directos.

BAIC X55 F. P.

La combinación con una caja de cambios automática de doble embrague de siete relaciones, la 7DCT, garantiza un rendimiento ágil , ideal para aquellos conductores que buscan prestaciones sin comprometer la economía de combustible, si bien sus 8 l/100 km de media no lo sitúa entre el «top» de los coches con menor consumo en el mercado.

Como elementos tecnológicos y de confort, el X55 incorpora dos pantallas en el salpicadero —una para la instrumentación y otra táctil para el sistema multimedia compatible con Apple CarPlay—, asientos delanteros calefactados y ventilados, un cargador inalámbrico para móviles y un climatizador con purificación de aire.

La seguridad también es una prioridad, con asistentes ADAS avanzados, como el asistente de mantenimiento de carril y el control de crucero adaptativo. El vehículo cuenta con una garantía de 5 años o 100.000 kilómetros.