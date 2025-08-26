Nuevo Audi Q3, o cómo mejorar un éxito de más de diez años

N.S. Martes, 26 de agosto 2025, 14:00 Comenta Compartir

El Audi Q3 lleva más de diez años siendo un éxito de ventas en el segmento compacto premium. Ahora, la tercera generación establece nuevos estándares en varios apartados. El diseño exterior de las versiones SUV y Sportback irradia confianza y emoción. Numerosas características innovadoras convierten al Audi Q3 en un compañero digital. Ofrecen una experiencia de usuario de primera clase y garantizan un mayor confort y seguridad para el conductor y los demás usuarios de la vía gracias a los numerosos sistemas de asistencia. Además de la equilibrada puesta a punto de la suspensión, la digitalización de la iluminación también aporta ventajas. La nueva tecnología micro-LED de los faros Matrix LED digitales permite un alto grado de personalización y funciones de iluminación adaptativas y de alta resolución.

Otras características destacadas del nuevo Audi Q3 son un motor de combustión eficiente y parcialmente electrificado con tecnología de hibridación ligera que le otorga el distintivo ECO de la DGT, así como un modelo híbrido enchufable con etiqueta 0 y una autonomía eléctrica de hasta 119 km. El Audi Q3 e-hybrid puede acogerse al plan MOVES III, con hasta 7.000 euros en ayudas a la compra.

En comparación con su predecesor, el nuevo Audi Q3 tiene un diseño aún más emocionante. La amplia parrilla Singleframe y los elegantes y estilizados grupos ópticos están totalmente integrados en el concepto aerodinámico. Visto desde el lateral, una línea horizontal en los hombros entre los faros delanteros y las luces traseras divide visualmente el coche, creando una distribución muy especial de luces y sombras.

Además de las ventajas clásicas de los SUV, como la facilidad de acceso, la excelente visibilidad y la práctica distribución interior, la segunda generación del Audi Q3 Sportback combina los puntos fuertes de este tipo de vehículos con la estética de un coupé. Su línea del techo, que desciende desde el pilar A, es 29 mm más baja que la del SUV, lo que confiere al Q3 Sportback un aspecto aún más deportivo y una silueta más ágil.

Ampliar Audi Q3 P.F.

La zaga puede contar de forma opcional con las luces traseras OLED digitales, complementadas con una franja de luz LED continua y los aros Audi iluminados. Este nivel de tecnología de iluminación que ofrece el nuevo Audi Q3 está disponible por primera vez en un modelo del segmento compacto de la marca de los cuatro aros.

El frontal del Audi Q3 cuenta con faros Matrix LED digitales que utilizan el módulo micro-LED por primera vez en el Audi Q3, una tecnología que mejora significativamente la iluminación y garantiza un fuerte contraste en la carretera. Las funciones de guía de luz están ahora mucho más vinculadas a los sistemas de asistencia al conductor. Las luces diurnas digitales con tecnología LED, compuestas por 23 segmentos en cada faro, crean una firma luminosa distintiva que hace que el vehículo sea fácilmente reconocible en la carretera.

En el interior, la nueva unidad de control del volante permite ofrecer más espacio de almacenamiento en la consola central, una experiencia de usuario mejorada y una mayor sensación de amplitud. La unidad de control del volante integra por primera vez dos nuevas palancas en la columna de dirección. La de la derecha sirve como selector de marchas, mientras que la de la izquierda controla las funciones de iluminación y los limpiaparabrisas. También por primera vez en un modelo Audi del segmento compacto es posible equipar cristales acústicos para las ventanillas delanteras, lo que mejora la insonorización interior, especialmente a altas velocidades.

Ampliar Audi Q3 P.F.

El volumen del maletero de 488 litros también demuestra la practicidad del Audi Q3. Con el asiento trasero abatido, el espacio para el equipaje aumenta hasta 1.386 litros (Q3 Sportback: hasta 1.289 litros). El asiento trasero se puede desplazar longitudinalmente y cuenta con regulación de la inclinación del respaldo. El Q3 tiene una capacidad de remolque de hasta 2.100 kg.

Ampliar Audi Q3 P.F.

Las versiones de acceso son el Q3 TFSI 110 kW, con un motor de gasolina de cuatro cilindros con tecnología MHEV y el Q3 TDI 110 kW, especialmente adecuado para recorrer largas distancias. El Q3 e-hybrid 200 kW, disponible en versiones de carrocería SUV y Sportback, admite carga rápida de hasta 50 kW, es más potente y eficiente que nunca y, gracias a su batería de 25,7 kWh de capacidad bruta (neta 19,7 kWh), homologa una autonomía eléctrica de hasta 119 km en el ciclo WLTP para el Q3 SUV e-hybrid, y hasta 118 km para e Q3 Sportback e-hybrid. Estas versiones híbridas enchufables del Q3 consiguen el distintivo 0 emisiones de la DGT y entran dentro del Plan MOVES III, por lo que pueden optar a una ayuda a la compra de hasta 7.000 €.

La suspensión optimizada ofrece una experiencia de conducción mejorada. La suspensión deportiva y la suspensión con control de amortiguación de dos válvulas están disponibles como opción. Una de las características destacadas es el asistente de conducción adaptativo plus. Para una seguridad aún mayor en la carretera, una cámara interior también vigila al conductor monitorizando posibles signos de somnolencia y falta de concentración. El aparcamiento asistido permite a los clientes enseñar al Audi Q3 maniobras de aparcamiento, y el nuevo asistente de marcha atrás ayuda de forma fiable a salir de callejones estrechos.

En España, el nuevo Audi Q3 SUV ya está disponible y las primeras unidades llegan durante el mes de octubre. En el caso de la versión Sportback, los pedidos se abren el 28 de agosto y las primeras unidades llegarán en noviembre. En un ejercicio de simplificación de gama, ambas versiones de acceso, tanto el TFSI 110 kW con tecnología MHEV como el Q3 TDI 110 kW, contarán con un mismo precio de salida de 46.590 euros para el mercado español en el caso del Q3 SUV. El precio del Q3 SUV e-hybrid parte desde 56.090 euros. Para el nuevo Audi Q3 Sportback, el precio de partida se sitúa 1.900 euros por encima de la carrocería SUV, empezando las versiones de acceso de combustión en 48.490 euros y la versión e-hybrid en 57.990 euros.