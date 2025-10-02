Kia vuelve a romper proporciones y moldes: Así es el K4

N. S. Jueves, 2 de octubre 2025, 11:00 Comenta Compartir

Kia rompe la línea que separa los segmentos C y D con la presentación en Europa del K4, un modelo que presenta un aspecto dinámico basado en la filosofía de diseño «Opposites United» de la marca. El vehículo de cinco puertas también está pensado para satisfacer las demandas de los conductores de hoy en día, ya que ofrece un amplio espacio interior, características premium y tecnologías avanzadas.

Presenta un nuevo diseño expresivo y unas generosas dimensiones exteriores, con 4.440 mm de largo y 1.850 mm de ancho, mientras que su espacioso interior proporciona a los pasajeros de la parte posterior un espacio para las piernas líder en su clase (964 mm) y un amplio espacio para la cabeza (973 mm). Tras los asientos traseros, los usuarios pueden disponer de 438 litros de espacio de carga, lo que hace que el modelo sea ideal tanto para transportar cajas de mudanza como para escapadas de fin de semana.

Ampliar Kia K4 P.F.

El diseño llama la atención con una distintiva línea de techo flotante que se desliza con elegancia hacia la puerta trasera. Entre los elementos clave de su estilo destacan la firma luminosa Star Map, inspirada en el EV9, los tiradores de las puertas traseras ocultos e integrados en el pilar C y el exclusivo color exterior amarillo Sparkling. Asimismo, la línea GT-Line del K4 tiene un aspecto aún más deportivo. El equipamiento incluye un volante de tres radios, levas de cambio, llantas de aleación de 17 pulgadas, carcasas de los retrovisores en negro brillante, estribos y molduras en los pasos de rueda.

El K4 mantiene el compromiso de Kia de ofrecer a los clientes una amplia gama de opciones de propulsión. Esto incluye sistemas electrificados para facilitar la transición a la movilidad eléctrica. Esa tecnología está presente en dos de las cinco versiones disponibles en Europa, en consonancia con la estrategia global de Kia en movilidad eléctrica.

El primero de ellos es un motor de gasolina 1.0 T-GDi MHEV 115CV. Los clientes que opten por esta versión Mild-Hybrid pueden combinarla con una caja de cambios automática de doble embrague y siete velocidades. El motor de gasolina 1.6 T-GDI está disponible con una transmisión automática de doble embrague y siete velocidades (150/180 CV). A finales de 2026, la gama se ampliará para incluir una opción totalmente híbrida.

Ampliar Kia K4 P.F.

El K4 está dotado de una de las ofertas tecnológicas más avanzadas de su clase. Una pantalla panorámica integra la instrumentación de 12,3 pulgadas, una pantalla de climatización de 5,3 pulgadas y una pantalla táctil de infoentretenimiento de 12,3 pulgadas. El sistema Connected Car Navigation Cockpit concentra navegación, multimedia y el control de los ajustes del vehículo en una única interfaz intuitiva. Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos son de serie en todos los acabados, con un cargador de teléfono inalámbrico disponible en los acabados superiores.