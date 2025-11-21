El KIA Sportage se moderniza por dentro y por fuera en su 30 aniversario

Patxi Fernández Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:00 Comenta Compartir

El KIA Sportage, el modelo más vendido de la marca coreana a nivel global con más de 7,4 millones de unidades acumuladas en todo el mundo, celebra su trigésimo aniversario con una importante actualización de su quinta generación.

En España este modelo representa uno de cada cuatro vehículos KIA vendidos. La actualización mantiene la base de la generación actual, pero introduce un diseño evolucionado, más tecnología y mejoras en habitabilidad y maletero, además de una gama mecánica ampliada.

El nuevo Sportage crece ligeramente hasta los 4,54 metros de largo, debido al rediseño de los paragolpes. El exterior destaca por los nuevos faros delanteros y traseros con la firma luminosa Star Map y la disponibilidad de nuevas llantas de 17 a 19 pulgadas.

En el interior se vuelve más digital y tecnológico, eliminando el acabado en «piano black» y la botonera física. El salpicadero incorpora salidas de aire integradas y está presidido por dos pantallas duales de 12,3 pulgadas junto a un volante rediseñado.

Ampliar KIA Sportage F. P.

El Sportage mantiene su amplitud, ofreciendo más de un metro de espacio para las piernas en las plazas traseras. El maletero parte de 591 litros y llega hasta 1.780 litros abatiendo los asientos posteriores, e incorpora doble fondo en las versiones microhíbridas e híbridas.

En el apartado tecnológico, el nuevo Sportage incluye de serie sistemas avanzados de asistencia y conectividad. Entre las novedades se encuentran el Head-Up Display de 10 pulgadas, las actualizaciones OTA (Over-The-Air) con opciones de personalización de interfaz, y la llave digital 2.0, que permite compartir hasta siete perfiles.

También incorpora Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, un cargador inalámbrico y puertos USB en ambas filas. Para la seguridad y comodidad en la conducción, cuenta con control de crucero adaptativo, cámara 360 grados y estacionamiento remoto.

Ampliar KIA Sportage F. P.

La gama mecánica ofrece opciones de gasolina, diésel e híbridas. Así, el gasolina 1.6 T-GDi se ofrece con 150 CV (6MT o 7DCT, 4x2) o 180 CV (7DCT y 4x4).

El gasóleo, se mantiene el eficiente 1.6 CRDi MHEV de 136 CV, disponible con transmisión manual o automática (4x2).

También dispone de una amplia gama con diferentes nivenes de bibridación. El Híbrido (HEV) combina un motor 1.6 con una potencia conjunta de hasta 239 CV, asociado a una caja automática de seis velocidades, y se ofrece en variantes 4x2 y 4x4. Se espera que esta sea la opción con mayor demanda en el mercado español.

Además llegará una variante híbrida enchufable (PHEV) que está pendiente de la homologación de su autonomía eléctrica.

Los pecios de la gama Sportage, que puede beneficiarse de descuentos que superan los 7.000 euros mediante las campañas vigentes (descuentos directos, financiación y Plan Renove KIA), arrancan desde 28.760 euros para el KIA Sportage T-GDi Concept Gasolina, en 38.180 euros para el 1.6 CRDi MHEV Drive Diésel , y desde 31.980 euros para el Concept 4x2 Híbrido.