Del Ibiza Cupra a un millón de vehículos: la meteórica trayectoria de CUPRA

Patxi Fernández Viernes, 17 de octubre 2025, 14:01

CUPRA, la marca española de alto rendimiento, ha alcanzado un hito histórico al producir su vehículo número un millón en la planta de Martorell (Barcelona) a solo siete años de su nacimiento.

Este logro subraya la rápida consolidación de CUPRA, que ha pasado de ser una marca nueva en 2018 a uno de los fabricantes de mayor crecimiento en Europa, con una gama propia que abarca ya siete modelos, desde el Ateca hasta el futuro Raval, previsto para 2026.

El vehículo que marca esta cifra simbólica es un CUPRA Formentor e-Hybrid, la versión híbrida enchufable del modelo más vendido de la marca y uno de los SUV crossover más populares de su segmento. Esta unidad está acabada en el distintivo color Magnetic Tech mate y equipada con el nuevo sistema híbrido enchufable de 272 CV y una batería de 19,7 kWh netos.

El Formentor simboliza la fusión entre rendimiento y electrificación, incorporando el diseño actualizado de la marca con faros Matrix LED y un logotipo trasero iluminado. Con motivo de la unidad número un millón producida, la compañía ha querido reconocer la labor de sus equipos. CUPRA ha anunciado el sorteo de un Formentor e-Hybrid entre sus empleados, quienes podrán utilizarlo durante tres años antes de que el vehículo pase a formar parte de la colección histórica de la marca.

Este gesto busca destacar la contribución del equipo humano en la consecución de este posicionamiento global en un tiempo récord.

La Línea 1 de Martorell ya se está preparando para la fabricación de los futuros coches eléctricos urbanos del grupo, incluidos el CUPRA Raval y el Volkswagen ID. Polo, cuya producción comenzará en la primera mitad de 2026. Además, está próxima a finalizar la construcción de una planta de ensamblaje de baterías, que supone una inversión adicional de 300 millones de euros.

En paralelo al crecimiento productivo, CUPRA continúa con su expansión internacional. La marca está abriendo nuevos City Garages en ciudades como Viena y Mánchester, alcanzando una red de 12 espacios en todo el mundo.

La compañía también está explorando activamente su expansión hacia Oriente Medio, una región considerada de alto potencial económico y estratégica por su cercanía a Europa. Con este hito de un millón de vehículos fabricados, CUPRA consolida su posición como una marca global con profundas raíces en Barcelona.

El CUPRA Formentor, presentado en 2017 en formato prototipo y lanzado a la venta en 2020, se erige como el primer modelo diseñado específicamente para la marca, sin equivalente directo en SEAT, y es considerado el heredero de un legado que comenzó hace décadas.

SEAT Ibiza Cupra, el coche que dio origen a una marca

El nombre CUPRA nació de la asociación de los términos ingleses «Cup» (Copa) y «Racing» (competición), con una clara aspiración deportiva.

Este nombre se utilizó por primera vez en 1996 para bautizar la versión de calle del SEAT Ibiza que celebraba el primer título de la marca en el Campeonato del Mundo de Rallies en la categoría 2 litros. SEAT logró esa gesta con el Ibiza Kit Car, basado en el Ibiza II GTI 1.8 16v, repitiendo el título mundial en 1997 y 1998.

Seat Ibiza Cupra F. P.

El primer Ibiza Cupra de 1996, basado en la segunda generación del modelo y disponible solo en carrocería de tres puertas, se diferenciaba por un estilo más radical. Bajo el capó montaba un motor atmosférico de 2 litros y 16 válvulas que entregaba 150 CV.

Gracias a su peso de 1.100 kilos conseguía una relación peso/potencia de 7,33 kilos por caballo, permitiendo una aceleración de 0 a 100 km/h en 8,3 segundos y una velocidad máxima de 216 km/h.

Tras la puesta al día de la segunda generación del Ibiza, el segundo Ibiza Cupra llegó en el año 2000. Este modelo presentaba un look más agresivo y, lo más importante, cambiaba el motor por el conocido 1.8 20VT (un cuatro cilindros turbo de 1,8 litros y 5 válvulas por cilindro) que alcanzaba los 156 { CV. Opcionalmente, equipaba ESP, una primicia en su segmento.

Ese mismo año 2000 se lanzó el Ibiza Cupra R, el primero en emplear la denominación «R» y el primero desarrollado directamente por SEAT Sport. Su motor 1.8 20VT elevaba la potencia hasta los 180 CV. Solo se fabricaron doscientas unidades de esta versión, que fue el epílogo del primer SEAT Cupra y el germen de la marca actual.