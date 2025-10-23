GEN3 Evo: el hiperdeportivo eléctrico de Citroën con 470 CV para la Fórmula E

Patxi Fernández Jueves, 23 de octubre 2025, 13:53 Comenta Compartir

Citroën ha presentado oficialmente el monoplaza que lucirá los colores de la marca en el Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E. El vehículo, denominado GEN3 Evo, es un laboratorio de rendimiento desarrollado con la experiencia de Stellantis Motorsport y dirigido por Cyril Blais.

La entrada de Citroën en la competición 100% eléctrica marca un giro estratégico que reafirma la visión de la marca de una movilidad «audaz, responsable y profundamente innovadora».

Este monoplaza es un compendio de potencia y eficiencia, diseñado para las carreras sostenibles: Desarrollado sobre la base del chasis Spark Racing Technology GEN3, el coche utiliza un monocasco de fibra de carbono. Su peso mínimo es de 859 kg, con el piloto incluido.

El grupo motopropulsor eléctrico entrega hasta 350 kW (aproximadamente 470 CV). Esto le permite alcanzar una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 1,86 segundos y una velocidad máxima que ronda los 320 km/h. Esto lo convierte en el monoplaza eléctrico más rápido que haya participado en un campeonato de la FIA. La innovación de la generación GEN3 es la presencia de dos motores eléctricos.

En «modo ataque», ambos motores se combinan para convertir el coche en un 4x4. Combinados, pueden recuperar hasta 600 kW de energía durante el frenado, lo que permite reutilizar casi el 50% de la energía consumida durante un e-Prix. La energía se almacena en una batería de aproximadamente 47 kWh. El monoplaza luce una decoración tricolor —rojo, blanco y azul—, desarrollada por el centro de diseño de Citroën, que representa el savoir-faire francés.

Este vehículo se desarrolla en el corazón de Stellantis Motorsport en Satory, bajo la dirección de Jean Marc Finot. El equipo contará con dos pilotos experimentados en la Fórmula E: Jean Eric Vergne (Francia): Doble campeón de Fórmula E. Nick Cassidy (Nueva Zelanda): Subcampeón del mundo en la temporada 2024-2025 y triple campeón en Japón.

El director general de Citroën, Xavier Chardon, señaló que, al unirse a una competición 100% eléctrica y comprometida, comparten valores «sólidos y orientados al futuro». El equipo participará en las pruebas oficiales a partir del 27 de octubre en Valencia y debutará el 6 de diciembre en el primer e-Prix en Sao Paulo. Las lecciones aprendidas de la Fórmula E se utilizarán para alimentar directamente los proyectos de movilidad eléctrica en serie.