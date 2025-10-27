¿Sueñas con un Alpine A110? Esta es tu última oportunidad de tenerlo

N. S. Lunes, 27 de octubre 2025, 10:00 Comenta Compartir

Alpine se prepara para producir las últimas unidades del icónico A110 de segunda generación, con 1.750 ejemplares, incluyendo solo 50 A110 R 70. Producido en la planta Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé, la fabricación de la generación de A110 actual finalizará a mediados de 2026.

Comienza de esta forma la cuenta atrás para el modelo más emblemático de la marca antes de su transformación en un auténtico deportivo eléctrico, primer vehículo en incorporar la plataforma APP, desarrollada íntegramente por Alpine para sus modelos de alto rendimiento.

Lanzado por Jean Rédélé en 1962, la primera generación de Alpine A110 encarnó el ADN de la marca: ligereza, espíritu deportivo y ese «je ne sais quoi» del savoir-faire francés. Desde sus inicios, demostró su rendimiento y atractivo gracias a su agilidad y facilidad de conducción. Fue, el ganador del Campeonato Mundial de Rally en 1973.

En 2017, A110 marcó el regreso de la marca. Con profundas raíces históricas, A110 encontró rápidamente su nicho de entusiastas y se consolidó como una referencia en su categoría en términos de ventas. Tanto es así que, ajeno a las modas, su curva de ventas ha seguido creciendo durante toda su vida comercial, incluso en su fase final. La producción total alcanzará cerca de 30.000 unidades. Un récord para la marca y motivo de orgullo para la Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé. Con sus primeros modelos eléctricos, A290 y A390, Alpine está a punto de abrir un nuevo capítulo en su historia, con A110 como protagonista renovado, pronto convertido en un vehículo que aspira a reinventar el deportivo eléctrico.

Tres versiones todavía disponibles

A110: fiel a su espíritu original, la versión de entrada de A110 está equipada con un motor de 252 CV y de serie incluye llantas Serac Noir diamantadas de 18«, pinzas de freno Brembo en color antracita y asientos tipo baquet Sabelt tapizados en cuero deportivo con microfibra. Disponible desde 67.800 euros.

A110 GTS: desde marzo, A110 GTS reemplaza las versiones GT y S, combinando lo mejor de ambos mundos. Igual de eficaz en carretera como en circuito, ofrece sensaciones deportivas sin renunciar al confort en el día a día. Con su motor de 300 CV, incorpora el mismo chasis dinámico que A110 S, y ofrece como opción un nuevo kit aerodinámico GTS derivado de A110 R. Interior en cuero gris armoniza con los elementos exteriores en fibra de carbono. Disponible desde 83.000 euros.

A110 R 70: como versión limitada ultra deportiva, A110 R 70 celebra el 70 aniversario de la marca. Verdadero homenaje a la fibra de carbono, A110 R 70 utiliza este material de alta tecnología desde el capó delantero hasta la luneta trasera, incluyendo techo, alerón y llantas. Chasis afinado y motor de 300 CV ofrecen una experiencia de conducción acorde con su diseño radical. Un logotipo conmemorativo del 70 aniversario aparece en las aletas, umbrales de puerta y reposacabezas. Una placa numerada destaca la exclusividad de esta edición limitada a 770 unidades. Disponible desde 124.800 euros.

