Nueva Suzuki Hayabusa Special Edition: Diseño exclusivo para la legendaria deportiva

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Lunes, 20 de octubre 2025, 17:00

Hayabusa es sinónimo de máximas prestaciones, de velocidad extrema y carácter deportivo en su más alta expresión. Ahora, Suzuki rinde homenaje a su legendaria deportiva con una edición especial que destaca por detalles únicos dirigidos a los motoristas que busquen una versión distinguida y de colección.

Y es que la nueva Special Edition 2026 se diferencia por una serie de elementos exclusivos como su emblema conmemorativo «Special Edition» en el depósito o las molduras blancas en el carenado que refuerzan sus líneas afiladas. También luce unos adhesivos especiales y logotipo Suzuki en relieve en el depósito.

Otro elemento diferencial respecto a la versión estándar es un escape exclusivo desarrollado para esta edición y un carenado monoplaza de serie. Además, la moto se viste además con un llamativo color Pearl Vigor Blue, un azul profundo que, en contraste con el blanco, realza su carácter deportivo.

La Suzuki Hayabusa 1300 Special Edition mantiene intacta su esencia mecánica y tecnológica. Está impulsada por el motor de 1.340 cc de cuatro cilindros en línea y 190 CV, con cambio de seis marchas y sistema de Quick Shift bidireccional.

En la parte ciclo cuenta con un chasis de aluminio de doble viga, suspensiones KYB ajustables, frenos Brembo Stylema y un completo paquete de ayudas electrónicas agrupadas en el Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.). Este incluye modos de potencia, control de tracción, sistema anti-wheelie, launch control y control de crucero, entre otros.

La Suzuki Hayabusa Special Edition 2026 llega a los concesionarios españoles con un precio de 22.590 euros.

«Con esta Special Edition, reforzamos el mensaje que ha acompañado siempre a la Hayabusa: no es solo una motocicleta, es una declaración de intenciones», declaran desde la propia marca. «Cada detalle, desde su diseño hasta su tecnología, ha sido pensado para ofrecer una experiencia de conducción única y reafirmar el lugar de la Hayabusa como una de las superbikes más admiradas de la historia», añaden.

