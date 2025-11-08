Kove inunda su catálogo con nuevos modelos, reforzando sus gamas Adventure, Rally, Street, Custom y MX

IVÁN BOLAÑO DOFORNO Sábado, 8 de noviembre 2025, 14:00 Comenta Compartir

Esta edición de EICMA supone un nuevo capítulo para Kove, que llega con muchos modelos nuevos y un salto cualitativo en diseño, tecnología y funcionalidad. Además, la marca china mantiene su lema 'Focus on Performance', evolucionando motos para los circuitos, rally raid, motocross… y, finalmente, llevando esa tecnología a la calle. Tras la victoria en el WorldSSP300 este año de la mano de Beñat Fernández, y el triunfo en el Rally Addax el año pasado con Javi Vega, la marca reafirma su compromiso con la competición de más alto nivel.

La versión 2026 de la 800X PRO incorpora acelerador electrónico ride-by-wire, control de crucero, quickshift (up&down) y nueva gama cromática. Ofrecerá además tres modos de conducción, diversos modos de Control de tracción y ABS (desconectable en varias posibilidades). Equipa un motor bicilíndrico de 799 cc y 95 CV 5 CV a 9000 rpm y 80 Nm de par a 7500 rpm, y un peso total de solo 190 kg en orden de marcha. Cuenta con suspensiones KYB multirregulables de 240 mm de recorrido, frenos Taisko de cuatro pistones.

La 800X RALLY, equipada con el mismo propulsor de la 800X Pro, pesa solo 176 kg en orden de marcha, tiene una altura libre al suelo de 293 mm, un depósito de 19 litros y una altura de asiento de 895 mm, ofreciendo un enfoque aún más off-road.

La 800X GT Touring, utilizando también la plataforma de los dos modelos anteriores, aumenta su confort para las largas travesías. Integra suspensiones revisadas, asiento calefactable de nueva generación, puños calefactables, control de crucero, 4 modos de conducción, quickshift (up&down), ride-by-wire y el sistema BOSCH MSC con IMU de seis ejes, que gestiona el «Cornering» ABS y el control de tracción en curva. Su depósito de 22 litros permite superar hasta los 400 km de autonomía.

La 450 RALLY llegará con pequeños cambios, así como nuevas decoraciones, manteniendo su monocilíndrico de 449 cc con 42 CV a 8.500 rpm. Cuenta con chasis de doble viga en acero, suspensiones totalmente regulables con una horquilla invertida con 310 mm de recorrido y un peso en orden de marcha de 155 kg.

Ya en la gama Sport, la nueva 350RR incorpora las evoluciones desarrolladas en el campeonato WorldSSP300: un motor bicilíndrico de 344 cc, 47 CV de potencia y una notable reducción de peso gracias a su rediseño estructural.

La KOVE 450R es una naked deportiva equipada con un motor tetracilíndrico en línea de 443 cc, DOHC de 4 tiempos y refrigeración líquida, que entrega 64 CV. Incorpora modos de conducción Sport/Eco, control de tracción (TCS), ABS dual y embrague antirrebote.

La KOVE 450RR Isle of Man está impulsada por un motor tetracilíndrico en línea DOHC de 443 cc, refrigerado por agua, que desarrolla 69 CV a 13 000 rpm y 39 Nm a 10 500 rpm, con un extra de 3 CV gracias al nuevo sistema RAM Air. El conjunto, de solo 165 kg, se apoya en un chasis tipo trellis, suspensiones KYB totalmente regulables y frenos Taisko de doble disco delantero. Está equipada con quickshift, control de tracción (TCS) y ABS dual. Su diseño «Isle of Man Edition» refuerza su carácter racing.

Kove se estrena en el segmento Custom con la 625V. Este nuevo modelo equipa un motor V-twin de 578,2 cc, DOHC de 8 válvulas y refrigeración líquida, que entrega 61 CV a 8.500 rpm y 60 Nm a 5.500 rpm, con transmisión final por correa dentada. Ofrece una capacidad total de 20 litros.

La MX250 CROSS R cuenta con un motor monocilíndrico DOHC de última generación y una parte ciclo ultracompacta. Su chasis de acero, las suspensiones de largo recorrido y los neumáticos CST x KOVE garantizan precisión en salto y tracción superior en curva. Su suspensión de 300 mm de recorrido utiliza muelles de alta resistencia y regulación completa en compresión y rebote.

La MX450CROSS R es la referencia de la gama y base de desarrollo de los programas de competición Kove MX. Su motor monocilíndrico SOHC de 449,9 cc entrega 61 CV a 9.000 rpm y 50 Nm de par a 7.500 rpm, ofreciendo una respuesta inmediata en cualquier régimen. Su peso es de tan solo 118 kg.