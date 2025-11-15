leonoticias - Noticias de León y provincia

Honda presenta sus nuevos emblemas para motocicletas eléctricas y sus modelos insignia de combustión

V. D.

Sábado, 15 de noviembre 2025, 12:00

Honda está acelerando el camino hacia la electrificación de las motocicletas tras arrancar en 2024 su expansión global en este ámbito. Como parte de esta iniciativa, la firma japonesa introducirá el nuevo emblema «Honda» para su gama de motocicletas eléctricas —actualmente utilizado en los modelos de automóviles eléctricos de la compañía—.

Este nuevo logotipo se aplicará no solo en los próximos modelos eléctricos globales, comenzando con la Honda WN7, sino también en los concesionarios autorizados de motocicletas eléctricas de Honda y en las actividades de competición.

«Como símbolo del compromiso de Honda con la electrificación, esta marca representa la búsqueda de un nuevo valor propio de los vehículos eléctricos, diferenciándose claramente de los modelos convencionales con motor de combustión interna», destacan los responsables de Honda.

Para los modelos ICE (productos con motor de combustión interna) de la categoría FUN, Honda introducirá un nuevo diseño del emblema «Honda Flagship WING». El diseño anterior presentaba el ala en color plateado sobre un fondo rojo.

El nuevo logo adopta un motivo de ala simplificado, representado en una paleta monocromática, lo que permite una mayor armonía con una amplia variedad de modelos y colores, al tiempo que transmite una imagen de evolución y cercanía.

El nuevo logo se implementará progresivamente a partir de 2026 en los modelos insignia de Honda.

