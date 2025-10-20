leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Honda CMX1100 Rebel 2026 honda press

Honda lanza nuevas combinaciones de color para la gama CMX1100 Rebel

V. D.

Lunes, 20 de octubre 2025, 16:30

Comenta

Como parte de la renovación global de modelos para el año 2026, Honda ha anunciado nuevas opciones de color para su CMX1100 Rebel, una de las motocicletas custom más vendidas en Europa. Actualmente, la familia CMX (en sus versiones de 500 y 1100 cc) ocupa dos de las tres primeras posiciones de ventas en el segmento custom europeo, con una cuota de mercado combinada del 17%.

Las CMX1100 Rebel, incorporada a la gama Honda como modelos 2021, recibió una importante actualización en el modelo 2025, con mejoras en el rendimiento del motor, el confort, la ergonomía de conducción y la tecnología.

La gama se amplió además con la llegada de la CMX1100SE Rebel, una edición especial de fábrica lista para rodar, con un marcado carácter urbano gracias a la incorporación de retrovisores en los extremos del manillar, un pequeño carenado frontal a juego con el color de la moto, fuelles de horquilla específicos y un guardabarros delantero corto de estilo deportivo, todo ello procedente del catálogo de Accesorios Originales Honda.

Las dos versiones mantienen el motor bicilíndrico en paralelo de 1.084 cc, y la versión CMX1100SE Rebel cuenta con la transmisión de doble embrague (DCT) de Honda. El equipamiento de serie incluye acelerador electrónico (Throttle By Wire), modos de conducción seleccionables, pantalla TFT a color de 5 pulgadas con conectividad para smartphone, control de par seleccionable Honda (HSTC), control de crucero y mucho más.

Honda ha renovado la gama cromática para el modelo 2026. Así, las nuevas combinaciones de color son:

CMX1100 Rebel 2026

- NUEVO Mat Beta Silver Metallic

- Mat Ballistic Black Metallic

CMX1100SE Rebel DCT 2026

- NUEVO Pearl Deep Mud Gray

- Mat Ballistic Black Metallic

Publicidad

Top 50
  1. 1 Unas vacas en un pueblo de León causan varios accidentes y arrasan con cultivos y huertas
  2. 2 ¿Participaste en los 10 kilómetros de León 2025? Búscate en nuestras galerías
  3. 3 Dos fallecidos tras chocar e incendiarse su coche en Ponferrada
  4. 4 Cuando el arte tapa los muros en la calle más conflictiva de León
  5. 5 Absuelven de estafa al propietario de una pulpería leonesa por venderla por 5.000 euros
  6. 6 Un coche en llamas queda totalmente calcinado tras arder en una carretera de un pueblo de León
  7. 7 Dos incendios en Carande y Pajares de los Oteros movilizan a los Bomberos
  8. 8 León suma un nuevo herido por atropello en una de sus calles
  9. 9 «Poder derivar pacientes a ensayos clínicos de otros hospitales es el mayor avance en el tratamiento»
  10. 10 El PSOE de León exige explicaciones urgentes por la «filtración de propaganda» de Vox en institutos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Honda lanza nuevas combinaciones de color para la gama CMX1100 Rebel

Honda lanza nuevas combinaciones de color para la gama CMX1100 Rebel