La gama Forza de Honda lucirá nuevos colores en 2026

Tras la completa actualización que recibieron en 2025, los Forza 125 y 300 de Honda reciben una nueva gama de colores para 2026. Desde su llegada al mercado europeo hace una década, ambos modelos se han mantenido entre los diez modelos más vendidos, acumulando más de 17.000 unidades comercializadas en lo que va de 2025.

Tanto el Forza 125 como el Forza 350 incorporan de serie pantalla eléctrica con ajuste de 180 mm, iluminación full LED, control de par seleccionable Honda (HSTC), conectividad USB-C y sistema Smart Key. La información clave se muestra en una pantalla TFT a color de cinco pulgadas, que ofrece conectividad sencilla con smartphones mediante Honda RoadSync.

Los nuevos colores disponibles para el Forza 350 2026 son el Pearl Nightstar Black, el Mat Cynos Gray Metallic, el Pearl Cool White y el Mat Carnelian Red Metallic, que se suman al ya existente Pearl Falcon Gray. También estará disponible una edición especial del Forza 350 2026 en exclusiva con el color Pearl Nightstar Black, gráficos en rojo y costuras a juego.

En el caso del Forza 125, el nuevo color disponible para 2026 es el Pearl Cool White, que se suma al Mat Cynos Gray Metallic, al Pearl Falcon Gray y al Mat Pearl Pacific Blue. El Forza 125 también contará con una edición especial nueva en color Pearl Nightstar, con llantas en acabado bronce y gráficos exclusivos.

Ambos modelos cuentan con una horquilla telescópica de 33 mm, doble amortiguador trasero y ruedas de 15/14 pulgadas delante/detrás. El equipamiento de serie incluye HSTC, ajuste eléctrico de la pantalla, toma USB-C, espacio de almacenamiento iluminado para dos cascos integrales, iluminación full LED y sistema Smart Key. Una pantalla TFT de cinco pulgadas incorpora conectividad con smartphone mediante Honda RoadSync y se maneja a través de un nuevo mando retroiluminado de cuatro direcciones. Las nuevas opciones de color para el modelo 2026 mantienen al Forza 125 en la vanguardia.