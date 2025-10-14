leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El camión Iveco de pila de combustible en la planta de Núremberg Bosch

Bosch estrena un camión de hidrógeno en su planta de Núremberg

Juan Roig Valor

Martes, 14 de octubre 2025, 11:00

Comenta

Aunque algunos fabricantes de automoción hayan decidido salir del desarrollo del hidrógeno, alegando que se trataba de una tecnología con poca viabilidad comercial, otros siguen apostando por él como una fórmula de descarbonización para el transporte pesado y la logística por carretera.

Ahora, Bosch ha presentado un camión a base de pila de combustible –el sistema que usa la electrólisis de hidrógeno para generar la energía necesaria para recargar las baterías de un vehículo– para su fábrica en Núremberg. El Iveco, operado por la logística Schäflein, cuenta con una autonomía eléctrica de hasta 800 kilómetros y se puede recargar en cuestión de minutos, en comparación con las horas que necesitaría en el caso de ser un eléctrico convencional.

El fabricante de componentes alemán destinará el camión a transportar material dentro de la propia planta y esperan que circule unos 12.000 kilómetros al año por dentro de las premisas. Además del argumento medioambiental, el proyecto también servirá como base de pruebas para la última generación de la pila de combustible de la empresa, llamada FCPM.

Según la propia compañía, «esto servirá para desarrollar los próximos sistemas de propulsión, como los Compact 190 o 300». El director de la fábrica de Núremberg, Alexander Weichsel, señaló que «el hecho de que no hayamos tenido problemas al operar este camión demuestra que las pilas de combustible están listas para producirse a escala».

Para el directivo, «la clave de una economía del hidrógeno exitosa se basa en la abundancia de un combustible asequible y en el desarrollo de una infraestructura de recarga adecuada. Estamos trabajando con la Administración para fomentar la Estrategia 2.0 de este ámbito en Baviera».

Ese es uno de los principales problemas a los que se ha enfrentado el desarrollo del hidrógeno. Es más asequible obtenerlo químicamente que a través de energías renovables, lo cual elimina gran parte del argumento medioambiental; y por otra parte, no existe una red de estaciones de recarga que hagan que su distribución y almacenamiento sea sencillo y accesible alrededor del territorio.

El sistema FCPM de Bosch representa la primera vez que se implementa esta tecnología en un uso real. El tanque del Iveco cuenta con una capacidad de 70 kilos a una presión de 700 atmósferas. El propulsor eléctrico entrega una potencia de 400 kW, unos 540 caballos, y es capaz de repostar «en el mismo tiempo que un equivalente de gasóleo».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Black Friday dará paso a la apertura de una conocida marca en Ordoño II
  2. 2 La gran piscina para aprender a pescar regresa a la plaza Mayor de León
  3. 3 Del Ejido a Santa Ana, y con tinta invisible: consejos para evitar que te roben en casa
  4. 4 Un puente de atropellos en León: seis heridos de 62 a 90 años en tres días
  5. 5 El barrio «más puntero» de la capital berciana, abandonado: «Ponferrada no es Ponferrada, es Ponfenada»
  6. 6 El balón parado castiga a la Cultural
  7. 7 El puente del Pilar llena hasta la bandera León con buen tiempo y terrazas abarrotadas
  8. 8 Fallece el conductor de un camión tras salirse de la vía, volcar y colisionar con un tren
  9. 9 Las noticias imprescindibles de este lunes 13 de octubre en León
  10. 10 Desembarco de UPL en Madrid para exigir al ministro Torres la creación de la autonomía de la Región Leonesa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Bosch estrena un camión de hidrógeno en su planta de Núremberg

Bosch estrena un camión de hidrógeno en su planta de Núremberg