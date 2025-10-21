leonoticias - Noticias de León y provincia

Oliver Blume continuará al frente del Grupo Volkswagen en los próximos años F. P.

Volkswagen apuesta por la continuidad de Oliver Blume como CEO

Canal Motor

Martes, 21 de octubre 2025, 08:54

Oliver Blume continuará al frente del Grupo Volkswagen en los próximos años, después de que el Consejo de Supervisión de Volkswagen Aktiengesellschaft alcanzara un nuevo acuerdo con él por un periodo de cinco años que comenzará el 1 de enero de 2026.

Esto significa que Blume continuará ejerciendo como CEO de Volkswagen AG hasta finales de 2030, posición que ocupa desde el 1 de septiembre de 2022.

Simultáneamente, el comité ejecutivo del consejo de supervisión de Porsche ha puesto fin a la doble función de Blume al nombrar a Michael Leiters como nuevo consejero delegado de la compañía a partir del 1 de enero de 2026.

Aunque la salida de Blume del consejo de Porsche se venía barajando desde el pasado verano, la firma automovilística cerró de mutuo acuerdo la rescisión anticipada de su contrato.

Este cambio no afectará al rol de Blume en el Grupo Volkswagen, donde continuará como CEO, poniendo fin a su actual doble función a partir de 2026. Hans Dieter Pötsch, Presidente del Consejo de Administración de Volkswagen, declaró que Blume ha demostrado de forma impresionante su capacidad para impulsar y desarrollar la estrategia y las operaciones comerciales del Grupo Volkswagen en un entorno lleno de desafíos.

El nuevo CEO de Porsche, Michael Leiters, de origen alemán y exdirector ejecutivo de McLaren hasta abril, trabajó previamente 13 años en Porsche hasta 2013, incluyendo puestos como gerente de proyecto para el SUV Cayenne.

También fue director técnico en Ferrari durante ocho años. Blume, por su parte, ha liderado el fabricante de coches de lujo durante la última década y conservó el puesto incluso tras suceder a Herbert Diess como consejero delegado del Grupo Volkswagen en 2022.

