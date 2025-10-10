Santana regresa al mercado con 25 concesionarios listos para el relanzamiento de la marca

J. Bacorelle Viernes, 10 de octubre 2025, 13:37 Comenta Compartir

Después de más de una década de inactividad, la icónica marca española Santana Motors ha celebrado un encuentro clave con sus nuevos socios, anunciando que ya dispone de acuerdos con 25 concesionarios en España y preparando su desembarco en Portugal, Italia, Gibraltar y Andorra.

El relanzamiento viene liderado por una nueva generación de todoterrenos que mantiene la esencia off-road de la firma de Linares, y gracias agracias a la colaboración con socios internacionales como ZNA y Anhui Coronet Tech Co.

En el ámbito comercial, la reactivación de la marca ha sido fulgurante. Santana Motors ya ha alcanzado acuerdos con 25 concesionarios en toda España, garantizando una cobertura del 80% del territorio nacional, con el objetivo de llegar al 100% al finalizar el año.

Según Enrique Lorenzana, CCO de Santana Motors «desde que comenzamos a trabajar en la construcción de esta red, apenas fue necesario presentar la marca: bastaba mencionar su regreso para despertar entusiasmo, y la mejor prueba de ello es que incluso antes de desvelar nuestros coches hemos firmado acuerdos con más de veinte concesionarios... Todos ellos afrontan este desafío con ilusión y con la firme convicción de devolver a Santana Motors su lugar como referente en fiabilidad y en capacidades off-road insuperables».

En paralelo al despliegue de su red de ventas y concesionarios Santana ha asegurado el futuro de sus clientes históricos y nuevos mediante un acuerdo estratégico con un socio especializado que garantizará el suministro y mantenimiento tanto de los vehículos clásicos de la marca como de los nuevos modelos.

Santana Motors fue fundada en 1956 en Linares (Jaén). Inicialmente, se hizo mundialmente famosa por fabricar bajo licencia los vehículos Land Rover, convirtiéndose en el gran referente español de los todoterrenos. A lo largo de su historia, la marca evolucionó creando modelos propios, reconocidos por su robustez, fiabilidad y capacidad para afrontar las tareas más exigentes en cualquier entorno. Tras un periodo de inactividad, la marca retoma su legado en 2025 con una estrategia de clara proyección internacional.

Se espera que la nueva generación de todoterrenos de Santana con opciones de propulsión adaptadas a las exigencias del mercado actual, sea presentada públicamente antes de final de año.

