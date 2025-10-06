leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Renault Alaskan, uno de los modelos de la gama de la marca en Colombia F. P.

¿Nueva era automotriz? Renault y Chery podrían unir fuerzas en Latinoamérica

Agencias

Lunes, 6 de octubre 2025, 08:42

Comenta

El grupo Renault y el grupo asiático Chery Automobile (dueño de marcas como Ebro y Omoda & Jaecoo, que operan en España) están en conversaciones para asociarse en la fabricación conjunta de automóviles en América del Sur en búsqueda de un mayor crecimiento en la región por parte de ambas compañías.

El proyecto de ambas marcas podrían establecerse tanto en Colombia como en Argentina, donde Chery tendría acceso a la red de fábricas existentes de Renault a cambio de proporcionar capital y diseño de productos, según 'Bloomberg News'.

El fabricante de automóviles chino utilizaría la planta de Renault en Envigado (Colombia) para fabricar coches de combustión bajo la marca Renault y el resto vendidos como vehículos Chery.

En la fábrica de Renault en Córdoba (Argentina), Chery estaría considerando invertir en una línea de camionetas híbridas enchufables, con el grupo galo para servir como distribuidor general de los vehículos, aunque ambas propuestas estarían en una fase muy inicial.

Para Renault no sería la primera fusión con otro fabricante asiático en América del Sur ya que, en Brasil, la marca francesa trabaja con Zhejiang Geely Holding Group en la fabricación y venta de modelos eléctricos y otros vehículos de bajas emisiones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roban el TPV a una taxista y hacen transferencias no autorizadas
  2. 2 San Froilán se queda sin videomapping en la Catedral de León
  3. 3 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  4. 4 León, Asturias y Galicia conformarán un «frente común» para exigir el fin del peaje en la AP-66
  5. 5 León eleva su mirada y deseos al cielo en la romería de San Froilán
  6. 6 Váteres, colchones y un sofá invaden una calle de Ponferrada: «Es una guarrada»
  7. 7 Romería de San Froilán y conciertos de Fetén Fetén y María José Llergo en León
  8. 8 Un helicóptero rescata a una montañera de 61 años que sufrió un esguince en Getino
  9. 9 León tiene la única autopista que pierde tráfico y la que menos coches registra
  10. 10 El Toralín pita a su equipo tras volver a caer en casa frente al Castilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias ¿Nueva era automotriz? Renault y Chery podrían unir fuerzas en Latinoamérica

¿Nueva era automotriz? Renault y Chery podrían unir fuerzas en Latinoamérica