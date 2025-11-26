Jóvenes al volante: los errores comunes y consejos para evitar accidentes

Canal Motor Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:57 Comenta Compartir

Obtener el carné de conducir marca una etapa decisiva para miles de jóvenes cada año, ofreciendo autonomía pero exigiendo a la vez capacidad de anticipación, control del vehículo y atención constante.

Este aprendizaje inicial no siempre es inmediato. La inexperiencia es uno de los principales factores de riesgo en los jóvenes, especialmente en situaciones habituales como la circulación en ciudad, los atascos o las incorporaciones a vías rápidas.

Según el informe «Las principales cifras de la siniestralidad vial 2024» de la DGT, los jóvenes de edades comprendidas entre 18 y 24 años constituyen el grupo con mayor riesgo de sufrir un accidente de tráfico, especialmente durante sus primeros meses de conducción independiente.

En este contexto Prima Seguros ha identificado los errores más habituales entre los nuevos conductores y ofrece las siguientes recomendaciones para evitarlos.

Principales fallos

Un asiento demasiado adelantado, retrovisores mal orientados o un volante incorrectamente regulado afectan la visibilidad, la maniobrabilidad y la seguridad. Se recomienda dedicar un minuto a configurar la postura, espejos y distancia antes de arrancar para evitar tensiones y mejorar la capacidad de reacción.

Otro de los errores se debe a que los conductores noveles tienden a moverse entre la excesiva prudencia (que genera inseguridad en rotondas o arranques lentos) y el exceso de confianza (que provoca maniobras arriesgadas). La clave es avanzar de forma progresiva, optando por trayectos cortos, zonas conocidas y práctica en horarios tranquilos.

No anticiparse al tráfico

Muchos jóvenes se enfocan demasiado en su propio coche y olvidan observar lo que sucede metros por delante, lo que dificulta reaccionar ante frenazos o cambios de carril. La recomendación es mantener siempre la vista en segundo plano y aprender a leer el movimiento global de la vía.

El uso del móvil sigue siendo una de las principales causas de siniestros en España. Para evitar distracciones por notificaciones o cambios de playlist, se aconseja configurar el móvil antes de arrancar y usar playlists de música suaves que no generen sobresaltos.

No practicar maniobras clave

La falta de práctica real crea dudas en situaciones básicas como el aparcamiento, las rotondas o las incorporaciones. Buscar momentos de baja intensidad de tráfico para repetir maniobras sin presión acelera la mejora y disminuye el estrés.

La DGT recuerda que el 44% de los fallecimientos de jóvenes en carretera ocurre en horario nocturno, donde la visibilidad es menor y el cansancio se acumula. Por ello, se recomienda evitar los primeros trayectos nocturnos hasta ganar soltura en condiciones diurnas.

Otro de los factores es el miedo de los nuevos conductores a sufrir un percance genera gran parte de su presión. Contar con un seguro con coberturas claras, asistencia inmediata y gestión digital sencilla ayuda a reducir esta presión, permitiendo al conductor centrarse en la carretera.