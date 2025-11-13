Doce candidatos aspiran a sumarse a la historia del Mejor Coche del Año en España

Canal Motor Jueves, 13 de noviembre 2025, 08:55 | Actualizado 09:18h. Comenta Compartir

El Renault 5 fue el primer Coche del Año en España en 1972, cuando ABC creó este galardón a través de su sección semanal Mundomóvil. Un coche que también se ha convertido en el más reciente galardonado hasta el momento.

El primer panel de votación lo integraron cinco modelos: el Renault 5 el Seat 127, el Citroën Dyane 6, el Austin Victoria y el Simca 1.200-S. En la década de los 70, con las importaciones de automóviles contingentadas, las principales novedades se centraban en los coches fabricados en España, que no eran muchos.

En la primeras votaciones, al ser pocos los modelos en concurso, los jurados concedían sus votos a cuatro aspectos distintos: técnica, estética, prestaciones y economía.

Algo que también ha evolucionado. El concurso está regulado por unas bases, que se han ido modificando a lo largo de todas las ediciones; por ejemplo, tras el empate que se produjo en 1994 se introdujo la norma de que solo podría resultar vencedor un modelo. Desde entonces ha aumentado el número de jurados y se ha incorporado el voto de los lectores y suscriptores. Ahora los lectores poueden votar por su favorito en la web mejorcoche.abc.es.

Aunque el primer ganador y el más reciente coinciden en su nombre, Renault 5, en las 54 ediciones del premio los coches han ido evolucionando.

Ampliar Renault 5 fue el ganador de la primera y la última edición hasta ahora F. P.

En la época en la que nacía el galardón, conceptos como electrificación, coche autónomo o vehículo conectado sonaban a «ciencia-ficción». Hoy en día, al vehículo se le piden cosas que van más allá de la posibilidad de trasladarnos de un lugar a otro. Las marcas se esfuerzan en dar respuestas a una nueva realidad , en la que la eficiencia, seguridad y tecnología van de la mano. Lo que hace no mucho tiempo era impensable, en la actualidad es una realidad, ya que entre los candidatos de la presente edición prácticamente todos tienen versiones eléctricas o electrificadas o de bajas emisiones. Además, si en las primeras ediciones dominaban los vehículos «made in Spain», este año llama la atención la presencia de coches fabricados en China, que ha desembarcado en España y en Europa con una gran cantidad de marcas.

Entre los gustos, las berlinas de cuatro puertas que triunfaban en los años setenta han ido dejando paso sucesivamente a los compactos de cinco puertas, a los monovolumen familiares, y ya desde hace unos años a los SUV o crossover.

También las necesidades han cambiado, ya que en un coche como el Renault 5, ganador de la primera edición, podían viajar cinco o más miembros de la familia, sus maletas y la mascota. En 2024, un matrimonio con uno o dos hijos precisa de un vehículo mucho mayor para acomodarse. Evidentemente el «radio-casette» era un elemento extra o de lujo, mientras que ahora es imprescindible incluso en los modelos más básicos, que cuenten con un sistema multimedia con máxima conectididad.

Eso sí, si algo tienen en común todos los seleccionados y premiados del Premio ABC al Mejor coche del Año durante estos 53 años, es que se han convertido en auténticos «superventas». Cada uno en su época, se han convertido en referencia y deseo de los conductores a la hora de ponerse al volante.

Con doce nuevos candidatos, y después de que el ganador de 2025 se convirtiese en el primer 100% eléctrico ganador del premio, tendremos la oportunidad de comprobar de nuevo la evolución del sector.

Los más premiados

En todo este tiempo la marca que más veces ha recibido el Premio ABC al Mejor Coche del Año ha sido Renault, con once modelos, seguido por Citroën, que lo consiguió en diez ocasiones. A continuación, Peugeot acumula ocho premios en su vitrina, Seat siete, y en quinta posición está Hyundai, con cinco premios en su palmarés.

Ampliar El Ford fiesta se convirtió en uno de los coches superventas F. P.

En cuanto a las cifras récord, del Renault 5, el primer vehículo en recibir el Premio ABC al Mejor Coche del Año en España se fabricaron más de 5.500.000 unidades, a las que habría que añadir las de su nueva generación 100% eléctrica. Buena parte de ellas, 1.100.000, en las factorías de Renault en Valladolid y Palencia.

Más de 17 millones de unidades ha vendido el Ford Fiesta, el utilitario de la marca americana, en todo el mundo, lo que lo convierte en uno de los modelos más exitosos de todos los tiempos, desde su lanzamiento en 1976.

Peugeot lanzó en 1983 el 205, un coche que se convertiría en la enseña de la nueva etapa de la marca francesa. Este utilitario se convertiría, con más de 5,3 millones de unidades producidas, en el segundo vehículo más vendido de la marca, con todas sus versiones: tres y cinco puertas, y convertible.

Como curiosidad, en tan solo una ocasión, en 1994, dos modelos compartieron premio al obtener el mismo número de votos del jurado profesional. Se trara del urbano Renault Twingo y de la berlina de 5 puertas Citroën Xantia. Dos coches completamente diferentes pero que igualmente cosecharon un gran éxito .

Temas

historia

Premios

Motor