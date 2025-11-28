El 'Bigster tour' de Dacia llega a León para presentar el vehículo «elegido por el 50 por ciento de los clientes» El vehículo «cien por cien híbrido» y con un motor con 1.450 kilómetros de autonomía, fabricado en Valladolid, permite «ir desde León a Turín sin tener que parar a repostar»

Leonoticias León Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:21

El 'Bigster tour' de Dacia hizo, este jueves 27 de noviembre, parada en la ciudad de León, concretamente en el concesionario del Grupo Leomotor, para acercar a los clientes su modelo Dacia Bigster, un coche «cien por cien electrificado» y de la mano de «un motor cien por cien híbrido fabricado en Valladolid» y que es el elegido por «más del 50 por ciento de los clientes», con precios inferiores a los 25.000 euros en microhíbrido y por debajo de 30.000 en híbridos y una autonomía de 1.450 kilómetros, lo que «permite ir desde León a Turín sin tener que parar para repostar».

El director general de Dacia España, Laurent Sengenes, fue el encargado de presentar el Dacia Bigster, al que definió como «un coche que propone un nivel de confort para todos, al ser grande y tener habitabilidad», así como «mucha luz gracias al techo panorámico, confort acústico, motorizaciones cien por cien electrificadas y mejor relación valor precio». «Es el coche más Español que tenemos gracias a su motor híbrido fabricado en Valladolid y se basa en lo esencial», añadió.

Sengenes recordó que Dacia llegó a España hace más de 20 años con el Dacia Logan y el objetivo de que «las personas que compraban coches de segunda mano pudieran acceder a coches nuevos» mediante «una oferta sencilla que daba a los clientes lo esencial». Después llegó el Dacia Sandero, posteriormente Duster y después «el vehículo eléctrico más económico del mercado».

«Ese cambio para una movilidad más sostenible va de la mano de la tecnología híbrida que se comparte con Renault y Bigster es la culminación de la transformación de la marca que se mantiene con la filosofía de basarse en lo esencial y mantener solamente lo que el cliente está dispuesto a pagar», afirmó Sengenes.

Durante la presentación del Dacia Bigster, calificado como «buque insignia de la marca», el director general de Dacia España, Laurent Sengenes, estuvo acompañado por el director general del Grupo Leomotor, Daniel Orejas, quien trasladó a los asistentes a la cita que el Grupo Leomotor nació hace 101 años en una tienda en el centro de la ciudad, concretamente en Burgo Nuevo, mientras que años después se mudó a su ubicación actual y actualmente cuenta también con concesionarios en Zamora, Asturias y recientemente en Zaragoza».

Orejas explicó que Dacia Sandero es el número uno en ventas de su concesionario de León, algo que consideró «un hito», ya que «Dacia es muy poco conocida en el mercado», aunque «ya tiene un nicho muy importante», a lo que «Bigster le da un empujón», ya que tiene «lo que la gente busca».

La parada en León del 'Bigster tour' también contó con una mesa redonda en la que participaron el director de Ventas Dacia España, Fernando Vara Valbuena, y el presentador leonés del programa 'Río Salvaje' que se emite en prime time en Cuatro. Además el responsable de Comunicación del Grupo Leomotor, Raúl Orejas, ejerció de moderador.