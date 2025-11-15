leonoticias - Noticias de León y provincia

Sangre Minera celebrará una procesión nocturna para honrar a Santa Bárbara

La iniciativa partirá a las 17.45 horas de la mina escuela de la localidad

León

Sábado, 15 de noviembre 2025, 12:15

El Instituto de Estudios de la Montaña Central Leonesa, Sangre Minera, en colaboración con la Junta Vecinal de la localidad leonesa de La Robla, celebrará el día 3 de diciembre la primera procesión nocturna de Santa Bárbara.

Así lo anunció el colectivo Sangre Minera a través de sus redes sociales, en las que informaron que la iniciativa, que partirá a las 17.45 horas de la mina escuela, situada en el centro de Formación Profesional Virgen del Buen Suceso, llevará en procesión a Santa Bárbara, iluminada por cascos mineros, por las calles de La Robla, hasta finalizar en la iglesia.

La participación está abierta a mujeres, hombres y niños, de forma que todo aquel que quiera pujar a la figura de Santa Bárbara o acompañarla, puede inscribirse a través del número de teléfono 605029201 o del correo electrónico info@sangreminera.com. Además, se proporcionará casco, luz y una funda a todas las personas que pujen.

«Todo aquel con sangre minera, vecino o sentir por la festividad puede participar dentro de la procesión», señalaron desde Sangre Minera, orgullosos de que el próximo 3 de diciembre «los mineros volverán a la calle por algo único y especial». Asimismo, animan a los participantes a buscar sus cascos, aunque garantizan que, todo aquel que necesite indumentaria, le será proporcionada.

