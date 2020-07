Los municipios mineros se reivindican y exigen no ser ignorados en la 'transición justa' tras el carbón Imagen de instalaciones mineras abandonadas. Piden un reparto junto desde las administraciones de los fondos de transición tras décadas en las que los recursos llegados para la reconversión minera no revertieran en la reindustrialización de las zonas LEONOTICIAS León Jueves, 16 julio 2020, 10:23

Los municipios mineros se reivindican y exigen no ser ignorados en la 'transición justa' tras el carbón. La reivindicación llega de lejos pero se multiplica en las últimas horas ante la evidencia de que el último reparto de fondos no llegue a todos los que vivieron en primera persona la reconversión del sector.

Piden por tanto un reparto junto desde las administraciones de los fondos de transición tras décadas en las que los recursos llegados para la reconversión minera no revertieran en la reindustrialización de las zonas.

Esa exigencia llegará de la mano de organizaciones sociales y sindicales, además de la administración local y autonómica, a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y en ella se instará que todos los municipios afectados por la minería del carbón, 24 de la provincia de León y siete de la provincia de Palencia, estén incluidos en la propuesta de zonificación del ministerio para la delimitación territorial de los Convenios de Transición Justa.

Los municipios

La propuesta del Instituto para la Transición Justa excluiría a 14 municipios mineros de la Comunidad. En concreto estos ayuntamientos serían los de Cistierna, Sabero, San Emiliano, Valdepiélago, Valderrueda, Valdesamario, Vegacervera y Villagatón, en la provincia de León, y Barruelo de Santullán, Castrejón de la Peña, Cervera de Pisuerga, La Pernía y Santibañez de la Peña, en la provincia de Palencia.

«Esa forma de actuar no puede ser, no se puede dejar fuera a municipios que han sido clave en el sector y a los que no llegaron como debían los fondos para la reconversión», ya se ha advertido.

Este martes el consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, se mostró esperanzado en poder ampliar el Plan de Dinamización Económica de los municipios mineros más allá de este año, que es cuando finalizan.

Así lo ha señalado en la localidad palentina de Velilla del Río Carrión donde ha presidido el Comité de Seguimiento del Plan al que han asistido representantes de las diputaciones provinciales de León y Palencia, del Consejo Comarcal del Bierzo, así como de los agentes económicos y sociales de la provincia.

Pandemia

El consejero ha explicado que el último año de vigencia ha coincidido en el tiempo con la pandemia y que los sindicatos y empresarios de Castilla y León pidieron este lunes en la Comisión permanente del Diálogo Social que se aprobara su vigencia hasta que se pudiera tener una «visibilidad más cierta» del escenario presupuestario, las condiciones de futuro de la pandemia y de los Presupuestos del Estado.

«Parece que hay una disposición favorable por parte de todos los miembros de la Comisión de Seguimiento para poderlo valorar positivamente y también por parte de los propios alcaldes« ha asegurado Carriedo, al tiempo que ha añadido que de esta manera se asegura la continuidad para el inicio de 2021 »sean cuáles sean las circunstancias« económicas que deriven en el mes de septiembre y octubre como consecuencia de la entrada en el otoño y los riesgos que existen ante el COVID-19.

Asimismo, tras el repaso de la gestión realizada, analizar la situación actual y prever las cuestiones de futuro, el consejero de Economía y Hacienda ha recordado que la Junta ha invertido 324.974.405 euros que incluye tanto el apoyo a iniciativas empresariales que se han instalado en el territorio, como la realización de infraestructuras físicas o actividades de formación y empleo en todo el área de los municipios de las Cuencas Mineras de Palencia y de León.

Durante la reunión del Comité de Seguimiento también se ha trasladado la reclamación realizada por Carlos Fernández Carriedo para que no haya exclusiones en el reparto.

Ámbito municipal

La Junta reclama la corrección del ámbito municipal establecido en el Real Decreto 675/2014, para incluir a los 31 municipios mineros de Castilla y León en los Convenios de Transición Justa para el mantenimiento del empleo afectado por el cierre de las explotaciones mineras y que servirán de base a los Planes que deben desarrollar cada estado miembro para optar a recibir Fondos Comunitarios.

Este criterio corrector ya se ha utilizado en la propuesta de delimitación territorial del Convenio de Transición Justa de la Comarca de El Bierzo, por lo que debería hacerse extensivo a los Convenios de La Robla-Montaña Central y de Velilla-Guardo, e iniciar los procesos participativos para la firma de los Convenios en la Comunidad de Castilla y León, procesos ya iniciados por el Gobierno de España para las comunidades de Asturias y de Aragón.

Por último, la Junta ha reclamado al Ministerio de Transición Justa que las empresas eléctricas deben inducir un proceso real y computable de reindustrialización del territorio en el que abandona su actividad. Éstas han de colaborar con las administraciones públicas en un análisis del impacto económico por el cese de actividad y un estudio de la cadena de valor que afecta a sus proveedores y el volumen del empleo afectado por el cierre.

Cierre de térmicas

En relación al cierre de las térmicas, Carriedo señaló que han pedido al Gobierno, en primer lugar, que «las ubicaciones de transición y de transporte de energía se destinaran también a estas zonas, tanto para energías renovables como para la instalación industrial».

En segundo lugar, instaron a que las empresas titulares de las centrales aprovechen las infraestructuras utilizadas en las térmicas para el desarrollo de nuevos proyectos energéticos, al priorizar aquellos que sean «más intensivos en empleo en la fase de explotación». También es necesario «impulsar nuevos proyectos empresariales» en los terrenos y aportar recursos económicos, así como «contar con la colaboración de las empresas» e impulsar la consolidación de pymes locales, aseveró.

Respecto al anuncio de Iberdrola de instalar en Velilla del Río Carrión el parque fotovoltaico más grande la Comunidad, Carriedo dejó claro que «se quieren actividades que generen empleo y riqueza y no vale solo con esas instalaciones, ya que deben de llegar las actividades alternativas para garantizar un nivel de empleo y de PIB, al menos, igual al que hubo con el desarrollo previo».

Todo ello bajo «un compromiso cimentado en la disposición de los nudos de evacuación para actividades industriales, en la no pérdida de las ubicaciones estratégicas y la formulación de ayudas de la propias empresas y administraciones para apoyar proyectos para el territorio«, concluyó.