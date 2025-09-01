La XXIX edición del Día de la Bici convertirá León en una fiesta La Planta de Deportes de El Corte Inglés ya ha abierto las inscripciones para esta marcha de carácter familiar y festivo, que finalizará con un gran sorteo de regalos

El domingo 21 de septiembre se celebrará la XXIX edición del Día de la Bici, una cita que cumple 32 años desde su creación por parte de El Corte Inglés y el Ayuntamiento de León para celebrar la Semana Europea de la Movilidad y el Día sin Coches, y que en esta edición cuenta además con la colaboración de ALSA, Coca Cola y Bernesga Motor, concesionario BMW y Mini para León, que dotará a la carrera de vehículos certificados 'Cero emisiones'.

Las inscripciones para participar en este evento de carácter festivo y familiar ya se pueden realizar en el Departamento de Deportes de El Corte Inglés (sexta planta) de forma totalmente gratuita, y todos los participantes obtendrán un obsequio de El Corte Inglés en la salida de la marcha junto al centro comercial y tendrán además un número para participar al término del recorrido en el gran sorteo de bicicletas y regalos que tendrá lugar en la fiesta final frente a la Catedral.

El Día de la Bici reúne cada penúltimo domingo de septiembre a varios miles de leoneses de todas las edades para recorrer en bicicleta las calles de la ciudad en una mañana de domingo para reivindicar una ciudad accesible y con menos emisiones.

El carácter familiar, festivo y no competitivo del Día de la Bici, que permite participar juntos a niños de 3 años y a abuelos de más de 80 en un recorrido tranquilo por las calles de León y el Parque de la Candamia, es uno de los secretos del éxito de esta cita con la que la ciudad celebra la Semana Europea de la Movilidad.

Aunque la exigencia del recorrido, de apenas dos horas de duración y con paradas intermedias, es apta para todos los públicos, la prueba contará con un autobús y un camión escoba para recoger a cualquier participante que decida dejar la bici e incorporarse directamente a la fiesta final frente a la Catedral.

Al finalizar el recorrido se celebrará una fiesta frente a la Catedral animada por el DJ Mures en la que se sortearán bicicletas entre los participantes presentes. También habrá premios para la bicicleta más original y el mejor disfraz y para el grupo más divertido, que obtendrán tarjetas-regalo de El Corte Inglés de 100 y de 200 euros.

Para participar en el Día de la Bici tan sólo hay que rellenar y entregar hasta el día 20 de septiembre los formularios de inscripción y depositarlos en las urnas que se encuentran en la planta sexta de El Corte Inglés de León. Todos los participantes recibirán un número para participar en el sorteo.

El recorrido partirá el domingo 21 a las 10,30 horas de El Corte Inglés para seguir por Alcalde Miguel Castaño, la calle Núñez de Balboa, avenida Príncipe de Asturias, avenida de la Universidad, la calle Padre Risco, Mariano Andrés, Álvaro López Núñez, Cruz Roja y la avenida de Peregrinos, desde donde la marcha cruzará el río y seguirá por el Paseo de Salamanca, Guzmán, calle Ancha y la Plaza de Regla, frente a la Catedral.