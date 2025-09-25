leonoticias - Noticias de León y provincia

Xuso Jones en la calle Ancha durante la grabación de 'Lo sabe, no lo sabe'.

Xuso Jones en la calle Ancha durante la grabación de 'Lo sabe, no lo sabe'. I. Santos

Xuso Jones revoluciona el centro de León con la grabación del concurso 'Lo sabe, no lo sabe'

Ordoño II y la calle Ancha se convierten de nuevo en el escenario del programa de Cuatro presentado por el popular cantante y cómico

Ana G. Barriada

Ana G. Barriada

León

Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:29

Con sus inconfundibles tarjetas rojas y una nube de cámaras a su alrededor, el popular cantante, cómico y presentador Xuso Jones volvía a revolucionar el centro de la ciudad de León este jueves 25 de septiembre con la grabación del concurso de Cuatro 'Lo sabe, no lo sabe'.

Justo cuando se cumple un año de la primera edición que el programa que volvía a las pantallas tras un parón de varias décadas grababa en León, el equipo capitaneado por el carismático Xuso Jones regresaba a las calles Ancha y Ordoño II en busca de concursantes para ganar cuantiosos premios.

El influencer reclutaba rápidamente a los primeros participantes del concurso en el que los protagonistas son los vecinos, ya que el elegido debe buscar personas bien que sepan, o que no sepan, la pregunta que formula Jones y, en base a las respuestas, acumular dinero.

'Lo sabe, no lo sabe' se ha convertido en un programa clave en la parrilla televisiva de las tardes con un éxito que radica en parte en conocer cada día una ciudad nueva de España. En septiembre de 2024 ya se grabó uno de los programas en León, que se emitió un mes después, y previsiblemente este otoño ocurra lo mismo con los capítulos grabados este mismo jueves.

León, un escenario de excepción para el concurso

No eran pocos los leoneses que se paraban a observar las cámaras del nutrido equipo que acompaña en cada grabación a Xuso y que no dudaban en pedir fotos o retratar al presentador con los concursantes que buscaban ganar dinero y que incluso se emocionaban delante de las cámaras compartiendo su historia con el presentador y muy pronto con los espectadores.

El paseo junto con los participantes es también una oportunidad de ver por televisión diferentes puntos de interés de las ciudades, y en León no puede faltar el entorno de la Catedral, Casa Botines o la avenida Ordoño II que pronto se podrán ver en Cuatro.

