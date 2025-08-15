Los vinos de la DO León cierran la temporada de concursos internacionales con 80 medallas Vinduero-Vindouro premia al blanco 'Pincerna Albarín' y el rosado 'Gurdos' como los mejores en sus categorías

Las bodegas adscritas al Consejo Regulador de la Denominación de Origen León cierran la temporada de grandes concursos internacionales con un balance de 80 medallas conseguidas, mayoritariamente de oro, para sus vinos de las variedades de uva albarín y prieto picudo.

El transfronterizo Vinduero-Vindouro, que habitualmente pone fin al ciclo concursal, premió con su más alto reconocimiento, el Gran Arribe de Oro, al blanco 'Pincerna 2024', de la variedad albarín (95,33 puntos sobre 100) y de la bodega Pincerna (Grajal de Campos), y al rosado 'Gurdos 2024', de prieto picudo (95,70) y de la sociedad Gordonzello (Gordoncillo). Al haber alcanzado las puntuaciones más altas entre todas las muestras presentadas, ambos vinos son reconocidos como los mejores en sus categorías.

Los principales protagonistas

El mismo certamen otorgó una medalla de plata al también albarín 'Albaricus 2024' (89,30), de Vitis Velado (Castrotierra de Valmadrigal), en la categoría de blancos sin crianza, y de oro al 'Kyra 2021', de la misma variedad y de Gordonzello, en este caso en la clase de blancos con crianza.

Pero fueron los rosados de prieto picudo de la Denominación de Origen León los que se convirtieron en grandes protagonistas del concurso al copar cuatro de los seis primeros puestos, pues al gran oro del 'Gurdos' se sumaron los oros para el 'Castillo de Valmadrigal 2024' (91,30), de Vinícola Valmadrigal; el 'Peregrino 2024' (91,10), también de Gordonzello, y el 'Canalla Rosé 2024' (90,80), del proyecto personal Vitis Velado.

Un cúmulo de medallas

Los otros dos oros en la categoría general recayeron en el 'Babia 2022' (91,40), de la bodega de Castrotierra de Valmadrigal, y el 'Don Suero Crianza 2020' (90,10), de Vinos de León-Vile (Valdevimbre), ambos en la categoría de tintos con crianza superior a seis meses e inferior a catorce.

El palmarés de quince medallas para los vinos de la Denominación de Origen León lo completan las seis de oro concedidas en la categoría En Femenino, que otorga esa parte de un comité de cata rigurosamente paritario. Esta vez fueron para el blanco 'Pincerna' (95,50), los rosados 'Gurdos' (95,40), 'Peregrino' (92,00) y 'Castillo de Valmadrigal' (90,80), y los tintos con crianza 'Babia' y 'Don Suero Crianza', informan desde la entidad.